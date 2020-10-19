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15:31 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Ученые выяснили, почему ваш мозг запоминает, где лежит вредная еда

Когда ночью непреодолимая сила выталкивает вас из кровати и буквально с закрытыми глазами ведет к холодильнику или шкафу, что вы там хватаете? Нет, не бутылочку обезжиренного кефира и не какой-нибудь низкокалорийный фруктовый батончик, а берете вы или кусок колбасы, или шоколадку, или плюшку.

Источник: Getty Images

Но не стоит корить себя утром, когда вы осознаете весь ужас ночного рейда на кухню. В том, что вас потянуло на жирное-сладкое-калорийное, виноваты не вы, виновата система оптимизации поиска пропитания, заложенная в вас. Это все ваша пространственная память, которая в ходе эволюции научилась искать кратчайший путь к самым калорийным (и вредным с сегодняшней точки зрения) продуктам.

В дикой природе именно так поступают все животные, ведь их задача — с минимальными затратами получить максимум калорий.

Но ведь мы-то хорошо представляем себе, что полезно, а что — вредно, нам не нужно думать о каждодневном выживании, так неужели нас тоже ведет животный инстинкт?

Новое исcледование, проведенное группой ученых из Вагенингенского университета в Нидерландах (их отчет опубликован в издании Scientific Reports), указывает на то, что в нас действительно встроена когнитивная система оптимизации поиска пищи с наименьшими затратами.

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18 продуктов, вызывающих привыкание

В ходе экспериментов участники должны были передвигаться по комнате-лабиринту, пробуя на запах и вкус 16 разных продуктов, сладких и соленых, с низким и высоким содержанием калорий.

Потом их просили воспроизвести маршрут, и вот тут выяснилось, что все они в среднем на 30% лучше запомнили дорогу к вредной еде.

Более того, когда им приходилось ориентироваться только по запаху, участники на удивление точно находили самые калорийные продукты.

Ученые объясняют это тем, что запах и память тесно связаны в нашем мозгу, и связь эта досталась нам еще в наследство от животных, хотя, конечно, человеческое обоняние куда слабее, чем у зверей, которым нужно упорно добывать пищу.

Не исключено, что человеческая память тоже формировалась под воздействием постоянной необходимости поиска пищи. И способность хорошо запоминать места, где можно отыскать высококалорийную пищу, давала огромные преимущества при выживании. Только вот то, что было спасением для наших дальних предков, охотников-собирателей, для нас обернулось настоящим проклятием.

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