16:43 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток
Белые следы вулкана
Много лет назад после извержения на берегу залива Простор остались гигантские горы пемзы. Фотогалерея.
Уникальные природные сооружения находятся в северной части Итурупа. Они состоят из пемзы и вулканического стекла, крошатся в руках, а во время дождя по ним стекает белая вода. Наш фотокорреспондент Юрий Смитюк отправился в эту часть Сахалинской области, чтобы увидеть это невероятное место.
Рельеф Белых скал сформировался во время извержения вулкана.
Скалы находятся прямо на берегу залива Простор, они тянутся несколько километров. На подходе к ним можно увидеть горки застывшей лавы и песчаные дюны чёрного цвета.
В дождь пемза темнеет, на закате склоны отражают рыжий свет. Лучше всего приезжать сюда утром и в хорошую, спокойную погоду.
Чтобы самостоятельно добраться до этой достопримечательности, отправляться стоит из Курильска и проехать 15 километров до села Рейдово. Далее можно сесть на катер в бухте Оля или ехать на машине по побережью. Также в Курильске можно купить тур, вас привезут на место и доставят обратно в город.