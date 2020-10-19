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16:43 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Белые следы вулкана

Много лет назад после извержения на берегу залива Простор остались гигантские горы пемзы. Фотогалерея.

Уникальные природные сооружения находятся в северной части Итурупа. Они состоят из пемзы и вулканического стекла, крошатся в руках, а во время дождя по ним стекает белая вода. Наш фотокорреспондент Юрий Смитюк отправился в эту часть Сахалинской области, чтобы увидеть это невероятное место.

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Рельеф Белых скал сформировался во время извержения вулкана. Когда-то эта часть острова была затоплена. Лава, насыщенная газами, пенилась и застывала над водой. После одного из землетрясений новые горы поднялись над островом примерно на 120 метров. Позже на них стали появляться растения.

Скалы находятся прямо на берегу залива Простор, они тянутся несколько километров. На подходе к ним можно увидеть горки застывшей лавы и песчаные дюны чёрного цвета.

Хоть скалы и называются Белыми, но такого цвета они бывают достаточно редко.

В дождь пемза темнеет, на закате склоны отражают рыжий свет. Лучше всего приезжать сюда утром и в хорошую, спокойную погоду.

Чтобы самостоятельно добраться до этой достопримечательности, отправляться стоит из Курильска и проехать 15 километров до села Рейдово. Далее можно сесть на катер в бухте Оля или ехать на машине по побережью. Также в Курильске можно купить тур, вас привезут на место и доставят обратно в город.

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