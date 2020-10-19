В Москве запустили сервис для чекина посетителей ночных заведений

«Обязанность проходить регистрацию при посещении таких заведений установлена указом мэра Москвы № 101-УМ», — напомнили ТАСС в столичном департаменте информационных технологий.
Сервис для регистрации открывается у пользователя после сканирования
В случае выявления COVID-19 у
Напомним, нововведение мэрии вызвало негативную реакцию участников рынка. За невыполнение новых правил заведения могут оштрафовать на 300−500 тыс. руб. Власти не исключают распространения системы чекинов на непродовольственные магазины, салоны красоты и рестораны Москвы.