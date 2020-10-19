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18:34 (мск), источник: Коммерсантъ

В Москве запустили сервис для чекина посетителей ночных заведений

В Москве заработал онлайн-сервис checkin.mos.ru для регистрации посетителей ночных клубов и других развлекательных заведений с 00:00 до 6:00. Попасть туда можно будет только после сканирования QR-кода или отправки СМС. Такие меры введены для борьбы с распространением коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"

«Обязанность проходить регистрацию при посещении таких заведений установлена указом мэра Москвы № 101-УМ», — напомнили ТАСС в столичном департаменте информационных технологий.

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С понедельника ночные заведения Москвы будут работать в новом режиме

Сервис для регистрации открывается у пользователя после сканирования QR-кода на входе в заведение. Необходимо ввести номер мобильного телефона и подтвердить его, введя код из СМС-сообщения, либо авторизоваться через учетную запись портала mos.ru. После этого на экране пользователя отобразится подтверждение регистрации, которое необходимо показать сотруднику заведения на входе.

В случае выявления COVID-19 у кого-то из посетителей остальных клиентов заведения будут оповещать о риске заражения, и о необходимости пройти тестирование на коронавирус.

Напомним, нововведение мэрии вызвало негативную реакцию участников рынка. За невыполнение новых правил заведения могут оштрафовать на 300−500 тыс. руб. Власти не исключают распространения системы чекинов на непродовольственные магазины, салоны красоты и рестораны Москвы.

Во время загрузки произошла ошибка.
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