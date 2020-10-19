Ученые сравнили длительность жизни коронавируса и вируса гриппа на коже

«Девятичасовое выживание SARS-CoV-2 (штамм вируса, вызывающего COVID-19) на коже человека может увеличить риск контактной передачи по сравнению с IAV (вирусом гриппа A), тем самым ускоряя пандемию», — говорится в сообщении.
Исследование проводилось на коже, взятой из образцов вскрытия тела умершего от коронавируса, примерно через день после смерти.
Как напоминают ученые, деактивировать и вирус гриппа, и коронавирус можно за 15 секунд с помощью этанола, входящего в состав дезинфицирующих средств для рук.
«Более длительное выживание SARS-CoV-2 на коже увеличивает риск контактной передачи; однако частое мытье рук может снизить этот риск», — отметили специалисты.
Авторы научной работы поддержали рекомендации Всемирной организации здравоохранения по регулярному и тщательному мытью рук.