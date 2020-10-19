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19:28 (мск), источник: РИА Новости

Патриарх Кирилл утвердил отлучение от церкви схимонаха Сергия

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил принятое в начале сентября решение церковного суда об отлучении от церкви основателя Среднеуральского женского монастыря схимонаха Сергия (Романова), говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ.

Источник: РИА Новости

«Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова)», — сказано в сообщении.

В РПЦ напомнили, что 10 сентября церковный суд по делу схимонаха Сергия, изверженного из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов и ряда Апостольских правил и церковных канонов, принял решение об отлучении его от Церкви.

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«В решении епархиального суда было отмечено, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея. Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия (Романова)», — говорится в сообщении.

А в заключительной части судебного решения говорилось, что «своими действиями схиигумен Сергий (Романов) нарушил присягу при поставлении в пресвитерский сан, которую подписал 24 декабря 2001 года».

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы».

По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» — на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.

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