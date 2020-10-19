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22:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Семья Ефремова отказалась примириться с родственниками погибшего Захарова

Семья актера Михаила Ефремова отказалась примириться с родственниками Сергея Захарова, погибшего в ДТП. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в эфире телеканала «Москва 24», передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По словам Добровинского, обе стороны были готовы обсуждать возможность снижения наказания актеру.

«Мы готовы были сделать все, чтобы это произошло», — заявил он. В частности, защитник говорил на эту тему с адвокатом Андреем Алешкиным, который на тот момент защищал Ефремова. Переговоры продолжались до 18 октября, но после были прекращены по инициативе семьи артиста.

Ранее Сергей Аверцев, адвокат старшего сына Сергея Захарова, предположил, что при пересмотре приговора суд может назначить актеру колонию-поселение. По его словам, надеяться на сокращение срока или условное наказание Ефремову не следует.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.

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