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09:26 (мск), источник: BBC News Русская служба

На Ибице скончался легендарный диджей Хосе Падилья

В Испании в возрасте 64 лет скончался испанский диджей Хосе Падилья, получивший известность благодаря работе в легендарном клубе Cafe del Mar на острове Ибица.

Источник: GETTY IMAGES

О смерти диджея и музыканта стало известно из сообщения на его официальной странице в «Фейсбуке». Диджей умер от рака.

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«Привет, друзья. С огромным прискорбием сообщаем, что Хосе скончался в воскресенье ночью во сне на своем любимом острове Ибица. Его семья и друзья хотели бы поблагодарить всех, кто отправил пожертвования и слова поддержки, благодаря чему ему было проще жить последние месяцы», — говорится в сообщении.

Падилья родился в 1955 году в Барселоне, а в 1975 году переехал на Ибицу. Диджеем в Cafe del Mar он стал в 1991 году. В 1995 он собрал компиляцию электронных композиций в стиле эмбиент, созданных разными музыкантами. Альбом был выпущен лейблом React.

С тех пор было выпущено 25 сборников, и для многих любителей электронной музыки название Cafe del Mar стало ассоциироваться с Хосе Падильей, композиции которого также становились частью этих альбомов.

Падилья создал несколько собственных полноценных альбомов, тепло встреченных фанатами. Второй альбом диджея Navigator, выпущенный в 2001 году, был удостоен «Грэмми» в категории «Лучший инструментальный альбом».

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В 2020 году Падилья объявил, что у него был диагностирован колоректальный рак. Свои последние дни он провел на острове Ибица.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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