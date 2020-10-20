На Ибице скончался легендарный диджей Хосе Падилья

О смерти диджея и музыканта стало известно из сообщения на его официальной странице в «Фейсбуке». Диджей умер от рака.
«Привет, друзья. С огромным прискорбием сообщаем, что Хосе скончался в воскресенье ночью во сне на своем любимом острове Ибица. Его семья и друзья хотели бы поблагодарить всех, кто отправил пожертвования и слова поддержки, благодаря чему ему было проще жить последние месяцы», — говорится в сообщении.
Падилья родился в 1955 году в Барселоне, а в 1975 году переехал на Ибицу. Диджеем в Cafe del Mar он стал в 1991 году. В 1995 он собрал компиляцию электронных композиций в стиле эмбиент, созданных разными музыкантами. Альбом был выпущен лейблом React.
С тех пор было выпущено 25 сборников, и для многих любителей электронной музыки название Cafe del Mar стало ассоциироваться с Хосе Падильей, композиции которого также становились частью этих альбомов.
Падилья создал несколько собственных полноценных альбомов, тепло встреченных фанатами. Второй альбом диджея Navigator, выпущенный в 2001 году, был удостоен «Грэмми» в категории «Лучший инструментальный альбом».
В 2020 году Падилья объявил, что у него был диагностирован колоректальный рак. Свои последние дни он провел на острове Ибица.