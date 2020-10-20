07:08 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Прокурор ответит за студентов
В надзорном ведомстве разобрались со скандальным запросом в РАНХиГС.
Руководству РАНХиГС не нужно предоставлять информацию о студентах по запросу Никулинской межрайонной прокуратуры Москвы, который вызвал возмущение в образовательном и правозащитном сообществе. Речь идет о требовании к руководству вуза отчитаться об участии студентов в несанкционированных акциях, сотрудничестве с иностранными НКО, об участии в мероприятиях, представляющих угрозу основам конституционного строя России и создающих «имидж государства-агрессора». В столичной прокуратуре, утверждает источник «Ъ», установили, что запрос является инициативой никулинского межрайонного прокурора Константина Простакова, в отношении которого начата служебная проверка.
На прошлой неделе, напомним, крупнейший вузовский профсоюз «Университетская солидарность» опубликовал копию запроса Никулинской межрайонной прокуратуры от 4 октября. Надзорное ведомство потребовало от руководства Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) предоставить сведения об участии студентов в несанкционированных акциях, сотрудничестве с иностранными НКО, а также об участии в мероприятиях, представляющих угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности или безопасности государства. Вуз также просили отчитаться о проведении студентами антироссийских кампаний и мероприятий по созданию «имиджа государства-агрессора».
В РАНХиГС ситуацию не прокомментировали, в другие столичные вузы, как выяснил «Ъ», подобные запросы от надзорных органов не поступали.
Между тем студенты РАНХиГС написали открытое письмо на имя ректора вуза Владимира Мау. «Университет — это суверенное пространство академической свободы, в котором нет места давлению и преследованию по политическим мотивам, — говорится в нем.— Ситуация, в которой университет вынуждают становиться полноценным политическим актором, неприемлема для духа академии. Мы считаем, что требование прокуратуры является неправомерным: нарушает академические свободы и Конституцию РФ». Под открытым письмом на момент сдачи материала подписались 300 человек.
Собеседник «Ъ» утверждает, что эта инициатива не была согласована с прокуратурой Москвы. Более того, говорит он, в столичном управлении выяснили, что «задание — инициатива исключительно Никулинской прокуратуры и прокурора лично». В отношении межрайонного прокурора Константина Простакова проводится служебная проверка. Вузу при этом предоставлять запрашиваемые сведения не нужно. «Ъ» направил запрос в РАНХиГС с просьбой прокомментировать эту информацию, однако там не смогли оперативно ответить. Официально на запрос «Ъ» в столичную прокуратуру на прошлой неделе также не ответили.
Опасность такого запроса в том, что документ может быть воспринят не только сотрудниками РАНХиГС, но и руководством самых разных российских вузов и научных и учебных организаций как сигнал прекратить налаженные практики международного академического сотрудничества, говорит зампред профсоюза «Университетская солидарность» в НИУ ВШЭ Илья Гурьянов. «Руководство вузов действует по принципу “как бы чего не вышло”, чтобы не допустить, чтобы к ним пришли с такими проверками», — говорит он. По словам господина Гурьянова, профсоюз ждет от Минобрнауки официального заявления, способного «погасить алармистский эффект от запроса», что автономия вузов и интернационализация образования и науки остается одним из приоритетов России.
Иван Тяжлов, Анна Васильева