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06:47 (мск), источник: РИА Новости

СПЧ подготовил заключение по поправкам Мизулиной в семейный кодекс

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) подготовил отрицательное заключение по законопроектам по совершенствованию семейного кодекса, подготовленного во главе с сенатором Еленой Мизулиной, заявил в интервью РИА Новости глава Совета Валерий Фадеев.

Источник: РИА Новости

«Мы подготовили заключение по законопроекту Мизулиной, оно отрицательное. Основная мысль заключается в том, что столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения. Тема отобрания детей очень тонкая. И как здесь не сделать хуже?» — сказал Фадеев.

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По его словам, надо искать баланс, важно очень деликатно относиться к семье и точно понимать, есть ли в этой конкретной семье опасность для жизни, унижение ребенка или нет.

«И это понимание должно приводить к каким-то решительным действиям, для чего необходимо привлекать общественные институты и НКО. Тут тоже возникает вопрос: а как глубоко общественные институты могут влезать в семью? Все это надо сбалансировать. А в центре, конечно, должны быть права ребенка», — добавил Фадеев.

Ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, согласно которому вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. Депутат уточнил РИА Новости, что принять законопроект могут в осеннюю сессию. Позднее сенаторы во главе с Мизулиной внесли в Госдуму пакет законопроектов под общим названием «О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи», в одном из которых есть схожее предложение — принудительно разлучать ребенка с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.

Кроме того, один из проектов запрещает в России браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол. Также документ запрещает усыновление детей такими парами.

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