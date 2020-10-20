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07:19 (мск), источник: ТАСС

У актера Джеффа Бриджеса диагностировали рак

Врачи обнаружили у исполнителя главной роли в фильме «Большой Лебовски» лимфому.

Источник: AP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Американский актер Джефф Бриджес сообщил, что болен раком. Соответствующую публикацию он разместил в понедельник в Twitter.

«У меня диагностирована лимфома, — указал 70-летний Бриджес. — Несмотря на то, что это серьезное заболевание, мне повезло иметь команду потрясающих врачей, их прогноз положительный». Актер уточнил, что начнет лечение во вторник.

Джефф Бриджес снялся более чем в 200 фильмах. Наиболее известен широкой публике по картине «Сумасшедшее сердце» (Crazy Heart, 2009), за участие в которой был удостоен в 2010 премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинациях за лучшую мужскую роль. Бриджес также снимался в таких картинах, как «Большой Лебовски» (The Big Lebowski, 1998), «Планета Ка-Пэкс» (K-PAX, 2001), «Фаворит» (Seabiscuit, 2003) и других.

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