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08:09 (мск), источник: Ведомости

Онищенко оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сомневается в том, что коронавирус был создан искусственно. По его словам, в 2013 г. ученые из КНР и США смогли лабораторно воспроизвести коронавирус, но, как отмечает Онищенко, вирус не приобрел после этого никаких новых свойств.

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Источник: Reuters

«Но там не было ничего такого, что могло изменить его свойства, был просто воспроизведен тот же самый вирус. Просто было доказано, что это можно сделать, не только с коронавирусом, но и с любым другим», — пояснил Онищенко в эфире НСН.

Он отметил, что коронавирус перешел с мелких млекопитающих на человека, но «ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно».

О лабораторном происхождении коронавируса ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Как сообщал Financial Times, президент убежден, что коронавирус распространился из института вирусологии в китайском городе Ухане.

Он подтверждал журналистам, что видел сведения, которые позволили ему «с высокой степенью уверенности» полагать это. На вопрос о том, что именно дало ему такую уверенность, он сказал, что ему «нельзя об этом говорить», отмечало издание.

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