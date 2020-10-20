В России произведут около 300 тыс. доз вакцины от коронавируса до конца октября

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Объем производства вакцины от коронавируса в РФ до конца октября составит порядка 300 тыс. доз. Об этом сообщил во вторник министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24».
«До конца месяца мы хотим выйти на объем около 300 тыс. доз [вакцины]», — сказал он. Мантуров добавил, что главная задача на сегодня — обеспечить переход от малого объема производства вакцины к крупномасштабному производству.
Ранее Мантуров сообщал, что выпуск вакцины от коронавируса в России постепенно увеличится с 800 тыс. доз в ноябре до 15 млн доз весной следующего года.
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.