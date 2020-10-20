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11:27 (мск), источник: ТАСС

Умерла Ирина Скобцева

Народная артистка РСФСР ушла из жизни в возрасте 93 лет.

Источник: РИА "Новости"
Видео
Умерла актриса Ирина Скобцева

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе компании Art Pictures, основанной сыном актрисы Федором Бондарчуком.

«Факт смерти мы подтверждаем, подробностей пока нет», — сказал собеседник агентства.

Ирина Скобцева — российская актриса, народная артистка РСФСР (1974). Снималась в фильмах «Сережа», «Зигзаг удачи», «Любовь земная» и других. Вдова режиссера Сергея Бондарчука, мать Федора Бондарчука.

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