11:27 (мск), источник: ТАСС
Умерла Ирина Скобцева
Народная артистка РСФСР ушла из жизни в возрасте 93 лет.
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили во вторник в
«Факт смерти мы подтверждаем, подробностей пока нет», — сказал собеседник агентства.
Ирина Скобцева — российская актриса, народная артистка РСФСР (1974). Снималась в фильмах «Сережа», «Зигзаг удачи», «Любовь земная» и других. Вдова режиссера Сергея Бондарчука, мать Федора Бондарчука.