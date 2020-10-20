Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Путин поблагодарил Сигала за восстановление популяции омуля«Передайте ему слова благодарности», — сказал президент
Фоторепортажи
11Под Рязанью произошел взрыв снарядов на военном складе
20Представлены победители 46-го фотоконкурса «Маленький мир»
12:27 (мск), источник: ИА REGNUM

В Москве завершились командные соревнования участников ArtMasters и Тавриды

Три работы участников чемпионата ArtMasters поставят на сцене «Школы драматического искусства».

Источник: ArtMasters

19 октября 2020 года в Московском продюсерском центре состоялся финал командных соревнований Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, в рамках которого конкурсанты продемонстрировали фрагменты театральных постановок. Представленные проекты стали результатом коллаборации участников чемпионата и резидентов смены «Театр» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».

В финале командных соревнований принял участие председатель Наблюдательного совета чемпионата ArtMasters Сергей Кириенко. По итогам встречи он отметил высокий уровень подготовки постановок и обратил внимание на то, что участники, поступаясь личными амбициями, работали на успех команды.

Люди, которые месяц назад не знали друг друга, которые встретились впервые, сегодня работали командой. Все ребята невероятно талантливые. И здесь главное не соревнование. С одной стороны это конкурс, а с другой стороны — это уникальная возможность попробовать обменяться опытом. И здесь это происходит, здесь это видно. Ребята точно понимают, что вне зависимости от того, выиграли они или проиграли, они стали сильнее, они стали талантливее.
Сергей Кириенко
Председатель Наблюдательного совета чемпионата ArtMasters
Новость
«Битва чемпионов» по актерской импровизации осталась без победителя

По итогам командных соревнований, жюри выбрали три постановки, которые войдут в программу торжественной церемонии закрытия чемпионата и будут показаны на сцене Большого театра 21 октября. Ими стали: «Сказка о Рыбаке и Рыбке», «Три сестры» и отрывок попурри по монологам из классических, прозаических и драматических произведений «Летящие». Среди них жюри чемпионата определит победителя, который получит право поставить свой спектакль на сцене «Школы драматического искусства». Члены жюри решили выделить еще две блестящие работы —"Пиковая дама и «Пир во время чумы». Эти два спектакля также будут поставлены на сцене «Школы драматического искусства».

В состав жюри финала командных соревнований вошли Григорий Заславский, ректор ГИТИСа, член Наблюдательного совета ArtMasters, Александр Журавский, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, Заместитель Председателя Оргкомитета ArtMasters, Кирилл Крок, директор Театра им. Евгения Вахтангова, Ольга Егошина, театральный критик, профессор «Школы-студии МХАТ», доктор искусствоведения, Ольга Соколова, директор «Школы драматического искусства» и Игорь Яцко, художественный руководитель актерско-режиссерской лаборатории «Школы драматического искусства».

Это очень достойная работа в таком формате, когда все сжато, когда нужно и сюжет показать, и историю рассказать. И то, что мы сегодня увидели, мне кажется, очень ценно. Спасибо вам!
Кирилл Крок
Директор Театра им. Евгения Вахтангова

К мнению директора Театра им. Евгения Вахтанговаприсоединился ректор ГИТИСа Григорий Заславский: «Театр — это форма, но театр — это и смысл. То, что каждой из ваших команд удалось найти такую замечательную, оригинальную и энергичную форму и не потерять смысл — это победа конкурса в целом».

Театральные фрагменты — это командные соревнования, которые стали возможными благодаря коллаборации между финалистами ArtMasters и участниками форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Художники по гриму, художники по костюмам, сценографы и художники-оформители чемпионата ArtMasters объединились в творческие коллективы с режиссерами, актерами, танцорами и другими резидентами форума «Таврида». Вместе они подготовили фрагменты спектаклей: на итоговом показе семь режиссеров выступили и представили свои постановки, среди которых «Синяя птица», «Пиковая дама», «Три сестры», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Пир во время Чумы», отрывок попурри по монологам из классических, прозаических и драматических произведений «Летящие» и отрывок по мотивам произведения «Молодые» Михаила Задорнова.

Торжественная церемония награждения победителей и заключительный гала-концерт чемпионата ArtMasters пройдут 21 октября в Большом театре, что фактически станет стартом фестиваля «Таврида АРТ Moscow». Фестиваль пройдет в Москве с 21 по 26 октября 2020 года.

В центре скандала — актив «Ростеха»: «тёмная история» на 4 миллиарда
Правительство не поддержало поправки Мизулиной в Семейный кодекс
Умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева
Бизнес оценил шансы выжить в случае нового режима самоизоляции
В России хотят отменить плату за ЖКУ для бедных
Телескоп показал слияние двух галактик
На Ибице скончался легендарный диджей Хосе Падилья
Постановки финалистов ArtMasters представят в Большом театре
Hi-Tech
Маск поможет шпионить за российским оружием К чему это приведет?
Горячие темы на Авто
Вопрос -- всплывающий порой -- 317
А убирать кто будет? 308
Во всем и всегда виноват вирус! 346
Во Франции учителю отрезали голову. Вроде мусульман. Вроде Аллах Акбар. 280
Новости партнеров
Володин попросил Терешкову покинуть зал заседаний Госдумы
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Располнела и носит косынку: Заворотнюк не узнать после болезни
12 130 рублей: пенсионеры старше 60 лет получат новую доплату
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Новости партнеров
Новый поклонник Шукшиной оказался намного моложе Алибасова
Смертельная болезнь Харатьяна
Советский ученый скрестил человека с гориллой: к чему это привело
Индексация пенсии для работающих - предложение от "ЕР"
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь