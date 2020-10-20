Постановки финалистов ArtMasters представят на сцене Большого театра

Художники по гриму и по костюмам, сценографы и художники-оформители чемпионата объединились в творческие коллективы с режиссерами, актерами, танцорами и другими участниками молодежного образовательного форума. На итоговом показе семь режиссеров представили фрагменты созданных общими усилиями спектаклей.
В финале к участникам чемпионата обратился первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель Наблюдательного совета ArtMasters Сергей Кириенко, который отметил высокий уровень спектаклей, а также обратил внимание на то, что участники, поступаясь личными амбициями, работали на успех команды.
В ходе соревнований члены жюри определили три постановки, которые войдут в программу торжественной церемонии закрытия чемпионата и будут представлены на сцене Большого театра. Среди них будет выбран победитель, который получит право поставить свой спектакль на сцене «Школы драматического искусства». Помимо этого, члены жюри решили выделить две работы, авторы которых также смогут представить их публике.
«Это очень достойная работа в таком формате, когда все сжато, когда нужно и сюжет показать, и историю рассказать. И то, что мы сегодня увидели, мне кажется, очень ценно» — обратился к участникам чемпионата заместитель председателя оргкомитета ArtMasters Кирилл Крок.
Торжественная церемония награждения победителей и заключительный гала-концерт чемпионата ArtMasters пройдут 21 октября в Большом театре, что в свою очередь даст старт фестивалю «Таврида АРТ Moscow», который продлится в столице до 26 октября.