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13:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи обнаружили в Турции змеиный алтарь

Это первая подобная находка в регионе.

Турецкие археологи обнаружили мраморный алтарь возрастом около 2 тысяч лет со скульптурным изображением свернувшейся спиралью змеи.

Находка сделана на месте древнего ликийского города Патара в окрестностях современного поселка Гелемиш в Анталье. Археологи исследовали район, близкий к баням римской эпохи, сообщает издание Yeni Şafak.

Патару часто называют «колыбелью цивилизации». В древности она была одним из крупнейших городов и главным портом Ликийского союза. Здесь находилось известное в греческом мире святилище Аполлона с оракулом.

По словам исследователей Антальского научного университета, это первое подобное открытие в регионе. Ранее подобные жертвенники находили в провинции Мугла.

Анна Лысенко

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