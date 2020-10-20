Археологи обнаружили в Турции змеиный алтарь

Турецкие археологи обнаружили мраморный алтарь возрастом около 2 тысяч лет со скульптурным изображением свернувшейся спиралью змеи.
Находка сделана на месте древнего ликийского города Патара в окрестностях современного поселка Гелемиш в Анталье. Археологи исследовали район, близкий к баням римской эпохи, сообщает издание Yeni Şafak.
Патару часто называют «колыбелью цивилизации». В древности она была одним из крупнейших городов и главным портом Ликийского союза. Здесь находилось известное в греческом мире святилище Аполлона с оракулом.
По словам исследователей Антальского научного университета, это первое подобное открытие в регионе. Ранее подобные жертвенники находили в провинции Мугла.