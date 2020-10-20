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13:40 (мск), источник: RNS

В России за сутки выявили 16 319 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса, этот показатель стал рекордным. Общее число случаев достигло 1 431 635, сообщает оперативный штаб.

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Источник: РИА "Новости"
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«За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 16 319 в 84 регионах … Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 431 635 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах», — говорится в сообщении.

Как отметили в оперштабе, 4664 (28,6%) новых случаев выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

За прошедшие сутки из больниц по выздоровлению выписано 9 704 человека, общее число выздоровевших увеличилось до 1 085 608.

За сутки в России зафиксировано 269 летальных случаев, связанных с коронавирусом, за весь период — 24 635 летальных случаев.

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