В России за сутки выявили 16 319 новых случаев коронавируса

«За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 16 319 в 84 регионах … Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 431 635 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах», — говорится в сообщении.
Как отметили в оперштабе, 4664 (28,6%) новых случаев выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
За прошедшие сутки из больниц по выздоровлению выписано 9 704 человека, общее число выздоровевших увеличилось до 1 085 608.
За сутки в России зафиксировано 269 летальных случаев, связанных с коронавирусом, за весь период — 24 635 летальных случаев.