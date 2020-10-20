15:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Дании нашли древние минералы, которые меняют историю Земли
Находка заставила ученых пересмотреть ранее известные факты.
Геологи из Копенгагенского университета в Дании, во главе с Николасом Тибо, обнаружили огромное количество гигантских кристаллов глендонита.
Проведенный химический анализ показал, что минералы сформировались в условиях раннего эоцена примерно 56−48 миллионов лет назад. Но дело в том, что для образования этих редких кристаллов карбоната кальция требуется температура около 4 градусов по Цельсию, в то время как температура на Земле в период эоцена не опускалась ниже 35 градусов.
Ученые и раньше предполагали, что температура на Земле в те времена была неравномерной, но убедительных доказательств этой теории до настоящего момента не было. Сейчас, с помощью новой методики химического расщепления, специалистам удалось создать несколько рабочих моделей, объясняющих неожиданные холодные температуры.
По мнению специалистов, эпизодическое похолодание в эоцене могло быть
Ученые полагают, что
Такая теория вполне объясняет особенности горных пород в исследуемых районах и холодную температуру воды (по мнению ученых, найденные глендониты образовались в водах около 5 градусов по Цельсию на глубине 300 метров).
Судя по всему, теперь ученым предстоит более детально изучить новые данные и пересмотреть устоявшуюся теорию развития Земли. Кроме того, специалисты надеются, что полученная информация поможет лучше спрогнозировать последствия для планеты в связи с глобальным изменением климата.
Екатерина Гура