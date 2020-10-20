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15:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Дании нашли древние минералы, которые меняют историю Земли

Находка заставила ученых пересмотреть ранее известные факты.

Источник: Nicolas Thibault

Геологи из Копенгагенского университета в Дании, во главе с Николасом Тибо, обнаружили огромное количество гигантских кристаллов глендонита.

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Проведенный химический анализ показал, что минералы сформировались в условиях раннего эоцена примерно 56−48 миллионов лет назад. Но дело в том, что для образования этих редких кристаллов карбоната кальция требуется температура около 4 градусов по Цельсию, в то время как температура на Земле в период эоцена не опускалась ниже 35 градусов.

Ученые и раньше предполагали, что температура на Земле в те времена была неравномерной, но убедительных доказательств этой теории до настоящего момента не было. Сейчас, с помощью новой методики химического расщепления, специалистам удалось создать несколько рабочих моделей, объясняющих неожиданные холодные температуры.

По мнению специалистов, эпизодическое похолодание в эоцене могло быть из-за извержений вулканов, локализованных в определенных районах (например, в Гренландии, Исландии и Ирландии). На это указывают и найденные осадочные слои пепла на острове Фур.

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Ученые полагают, что из-за большого количества извержений испарения серной кислоты попали в стратосферу и могли оставаться там долгие годы, что, в свою очередь, затеняло планету и препятствовало попаданию на Землю солнечного света.

Такая теория вполне объясняет особенности горных пород в исследуемых районах и холодную температуру воды (по мнению ученых, найденные глендониты образовались в водах около 5 градусов по Цельсию на глубине 300 метров).

Судя по всему, теперь ученым предстоит более детально изучить новые данные и пересмотреть устоявшуюся теорию развития Земли. Кроме того, специалисты надеются, что полученная информация поможет лучше спрогнозировать последствия для планеты в связи с глобальным изменением климата.

Екатерина Гура

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