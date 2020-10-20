16:25 (мск), источник: Это Кавказ
Под солнцем Ставрополья
На Юге России завершилась уборка подсолнечника. Как это происходило в одном из предприятий Ставропольского края — в нашем фоторепортаже.
В Ставропольском крае в этом сезоне собрали 300 тысяч тонн маслосемян — именно так называют семечки аграрии.
Подсолнухи перед уборкой представляют собой печальное зрелище. Вместо ярких, солнечных цветов — пожухлые бурые корзинки. Но именно такого вида от них на селе и ждут. Когда корзинки подсолнечника и прилегающие листья высыхают и становятся
Но нынешняя осень на Ставрополье выдалась сухой, так что над комбайнами, срезающими подсолнухи, стоит пыль. После прохода уборочной техники остатки корзинок разбрасываются на этом же поле. Вместе с оставшимися стеблями и корнями они позднее попадут под бороны, измельчатся, перемешаются с землей и станут удобрением для почвы.
А семена отправятся на переработку — на местные предприятия, в соседние регионы или на экспорт. По данным краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, масложировая отрасль Ставропольского края объединяет 11 организаций, где трудятся около тысячи человек.
Основные производители подсолнечного масла в крае — маслозаводы в Невинномысске, Светлограде, селе Александровском и Минводский комбикормовый завод. Там выпускают более 10 наименований продукции: «Благояр», «Кубанское золото», URUSSA, «Корона Ставрополья» и другие.
В прошлом году на этих предприятиях выпустили 101,4 тысячи тонн растительного масла. Большая его часть стала сырьем для кондитерской промышленности.