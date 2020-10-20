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16:25 (мск), источник: Это Кавказ

Под солнцем Ставрополья

На Юге России завершилась уборка подсолнечника. Как это происходило в одном из предприятий Ставропольского края — в нашем фоторепортаже.

В Ставропольском крае в этом сезоне собрали 300 тысяч тонн маслосемян — именно так называют семечки аграрии. Из-за засухи урожай почти в 1,5 раза меньше прошлогоднего, сообщили в минсельхозе края.

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Подсолнухи перед уборкой представляют собой печальное зрелище. Вместо ярких, солнечных цветов — пожухлые бурые корзинки. Но именно такого вида от них на селе и ждут. Когда корзинки подсолнечника и прилегающие листья высыхают и становятся темно-коричневыми, это означает, что влажность семян достигла оптимального для уборки показателя — 10−14%. Если подождать еще немного, семена пересохнут и будет недобор урожая по массе. Если же осень окажется дождливой, есть опасность, что корзинки начнут гнить, поэтому уборку проводят немного раньше, а семена потом досушивают.

Но нынешняя осень на Ставрополье выдалась сухой, так что над комбайнами, срезающими подсолнухи, стоит пыль. После прохода уборочной техники остатки корзинок разбрасываются на этом же поле. Вместе с оставшимися стеблями и корнями они позднее попадут под бороны, измельчатся, перемешаются с землей и станут удобрением для почвы.

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А семена отправятся на переработку — на местные предприятия, в соседние регионы или на экспорт. По данным краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, масложировая отрасль Ставропольского края объединяет 11 организаций, где трудятся около тысячи человек.

Основные производители подсолнечного масла в крае — маслозаводы в Невинномысске, Светлограде, селе Александровском и Минводский комбикормовый завод. Там выпускают более 10 наименований продукции: «Благояр», «Кубанское золото», URUSSA, «Корона Ставрополья» и другие.

В прошлом году на этих предприятиях выпустили 101,4 тысячи тонн растительного масла. Большая его часть стала сырьем для кондитерской промышленности.

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