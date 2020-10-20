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17:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американцы стали массово вырезать из тыкв лицо Трампа (фото)

Они длятся своими «шедеврами» в соцсетях.

В преддверии Хэллоуина американцы, а вслед за ними и жители других англоязычных стран, стали вырезать лицо президента США Дональда Трампа на тыквах.

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Такие «фонари» называют «трампкин». Это каламбур из слов Трамп и pumpkin (англ. тыква). На самом деле «трампкины» появились еще в 2016 году, когда Трамп только баллотировался на пост президента, но достигли настоящего размаха лишь сейчас, сообщает Daily Mail.

Творцы «трампкинов» воссоздают выражение лица 45-го президента США и его прическу, а другие шутят, что оранжевые тыквы немного напоминают его цвет лица.

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Анна Лысенко

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