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20:02 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: в Британии вакцину испытают на добровольцах

90 британцев возрасте 18−30 лет, получивших тестируемую вакцину от коронавируса, будут затем намеренно заражены им через нос, чтобы медики могли убедиться, что вакцина действительно обеспечивает защиту.

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Источник: GETTY IMAGES

Исследование, запланированное на январь, станет первым опытом такого рода в мире.

Безопасность участников будет главным приоритетом, дополнительной гарантией послужат молодой возраст волонтеров и круглосуточный контроль их состояния, говорят организаторы теста.

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«Заразить людей известным патогеном — всегда нелегкое решение. Но такое исследование очень информативно. Оно действительно необходимо, чтобы скорее получить эффективные вакцины и средства лечения Covid-19», — заявил профессор Питер Опеншо.

Другой ведущий участник программы, доктор Крис Чу из Имперского колледжа Лондона, сообщил, что его команда уже 10 лет проводит аналогичные эксперименты с другими вирусами и серьезных отрицательных последствий не было.

«Ни одно исследование не является абсолютно свободным от риска, но мы с нашими партнерами сделаем все, чтобы свести его к минимуму», — сказал он.

Правительство выделило на исследование 33,6 млн фунтов (около 43,5 млн долларов).

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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