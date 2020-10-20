Коронавирус: в Британии вакцину испытают на добровольцах

Исследование, запланированное на январь, станет первым опытом такого рода в мире.
Безопасность участников будет главным приоритетом, дополнительной гарантией послужат молодой возраст волонтеров и круглосуточный контроль их состояния, говорят организаторы теста.
«Заразить людей известным патогеном — всегда нелегкое решение. Но такое исследование очень информативно. Оно действительно необходимо, чтобы скорее получить эффективные вакцины и средства лечения Covid-19», — заявил профессор Питер Опеншо.
Другой ведущий участник программы, доктор Крис Чу из Имперского колледжа Лондона, сообщил, что его команда уже 10 лет проводит аналогичные эксперименты с другими вирусами и серьезных отрицательных последствий не было.
«Ни одно исследование не является абсолютно свободным от риска, но мы с нашими партнерами сделаем все, чтобы свести его к минимуму», — сказал он.
Правительство выделило на исследование 33,6 млн фунтов (около 43,5 млн долларов).