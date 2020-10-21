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09:49 (мск), источник: BBC News Русская служба

В центре головы человека ученые открыли неизвестный науке орган

Ученые из Нидерландов сделали удивительное открытие: они обнаружили скрытый внутри головы человека орган, напоминающий набор слюнных желез.

Источник: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY
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Казалось бы, строение организма человека изучено вдоль и поперек столетия назад, но ученые до сих пор не догадывались о существовании этого органа.

Открытие произошло случайно, в ходе обследования пациентов с раком простаты при помощи новейшего сканера PSMA PET/CT. При контрастной томографии с введением в кровь радиоактивной глюкозы этот диагностический инструмент находит в теле опухоли.

В данном случае он обнаружил позади носоглотки нечто другое.

Трубчатые железы, показанные голубыми стрелками, рядом с другими слюнными железами, выделенными оранжевым цветом | Источник: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY

«У человека есть три набора больших слюнных желез, но не в этом месте», — говорит радиолог-онколог Ваутер Вогель из Нидерландского института рака.

Насколько было известно ранее, слюнные железы в носоглотке микроскопически малы. Около тысячи их равномерно распределены по слизистой оболочке. Поэтому представьте себе наше удивление, когда мы обнаружили ЭТО!
Ваутер Вогель
Радиолог-онколог из Нидерландского института рака

Слюнные железы производят слюну, необходимую для работы пищеварительной системы. Большую часть ее выделяют три основных набора желез, известных как околоушные, подчелюстные и подъязычные.

Вот как выглядят новооткрытые железы в разных проекциях | Источник: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY

В человеческом организме есть еще около тысячи мелких слюнных желез. Они размещаются по всей полости рта и в дыхательном тракте, но так малы, что их можно обнаружить только в микроскоп.

Не замеченный ранее четвертый набор слюнных желез, открытый командой Фогеля, гораздо крупнее и находится позади носа и над нёбом, в самой середине головы.
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«Два органа, высветившихся при исследовании, имеют все признаки слюнных желез, — говорит ведущий автор исследования, хирург полости рта Маттейс Вальстар из Амстердамского университета.

«Мы назвали их трубчатыми железами, поскольку они расположены над трубчатым валиком [возвышение в носовой части глотки, в котором находится хрящ евстахиевой трубы].

Трубчатые железы были обнаружены у всех 100 пациентов, обследованных с помощью аппарата PSMA PET/CT. Вскрытие двух тел, мужского и женского, также подтвердило существование заметной невооруженным глазом парной структуры в виде дренажных капилляров в задней стенке носоглотки.

На видео (на английском языке) хорошо видно расположение трубчатых желез, как и их устройство.

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«Насколько нам известно, эта структура не была прежде описана ни в одном источнике», — говорится в отчете об исследовании, опубликованном в журнале Radiotherapy and Oncology.

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