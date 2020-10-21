В центре головы человека ученые открыли неизвестный науке орган

Казалось бы, строение организма человека изучено вдоль и поперек столетия назад, но ученые до сих пор не догадывались о существовании этого органа.
Открытие произошло случайно, в ходе обследования пациентов с раком простаты при помощи новейшего сканера PSMA PET/CT. При контрастной томографии с введением в кровь радиоактивной глюкозы этот диагностический инструмент находит в теле опухоли.
В данном случае он обнаружил позади носоглотки нечто другое.
Трубчатые железы, показанные голубыми стрелками, рядом с другими слюнными железами, выделенными оранжевым цветом | Источник:RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY
«У человека есть три набора больших слюнных желез, но не в этом месте», — говорит радиолог-онколог Ваутер Вогель из Нидерландского института рака.
Насколько было известно ранее, слюнные железы в носоглотке микроскопически малы. Около тысячи их равномерно распределены по слизистой оболочке. Поэтому представьте себе наше удивление, когда мы обнаружили ЭТО!
Ваутер Вогель
Радиолог-онколог из Нидерландского института рака
Слюнные железы производят слюну, необходимую для работы пищеварительной системы. Большую часть ее выделяют три основных набора желез, известных как околоушные, подчелюстные и подъязычные.
«Два органа, высветившихся при исследовании, имеют все признаки слюнных желез, — говорит ведущий автор исследования, хирург полости рта Маттейс Вальстар из Амстердамского университета.
«Мы назвали их трубчатыми железами, поскольку они расположены над трубчатым валиком [возвышение в носовой части глотки, в котором находится хрящ евстахиевой трубы].
Трубчатые железы были обнаружены у всех 100 пациентов, обследованных с помощью аппарата PSMA PET/CT. Вскрытие двух тел, мужского и женского, также подтвердило существование заметной невооруженным глазом парной структуры в виде дренажных капилляров в задней стенке носоглотки.
На видео (на английском языке) хорошо видно расположение трубчатых желез, как и их устройство.
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«Насколько нам известно, эта структура не была прежде описана ни в одном источнике», — говорится в отчете об исследовании, опубликованном в журнале Radiotherapy and Oncology.
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