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20 октября, источник: Lenta.Ru

Сурков появился в «Бесах» Богомолова

Бывший помощник президента России Владислав Сурков появился в спектакле «Бесы» режиссера и художественного руководителя Московского драматического театра на Малой Бронной Константина Богомолова. Об этом сообщает журналист Василий Конов в своем Telegram-канале «K/On/Off».

Источник: РИА "Новости"

Бывший чиновник не вышел на сцену, однако в постановку было включено видео, на котором он произнес текст из спектакля по роману Федора Достоевского.

«Константин Юрьевич просил не снимать и не доставать телефоны, но вы ж понимаете, что было бы несправедливо не снять такой спойлер! Сурков в постановке “Бесов” Богомолова в Барвихе. Константин Юрьевич, прошу прощения за пиратку!» — подписал журналист и прикрепил черно-белый снимок Суркова.

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На спектакле также присутствовала блогер Кристина Потупчик, которая поделилась видео в своем Telegram-канале. «Легенда о Великом Инквизиторе из уст Владислава Юрьевича — это и есть 2020», — отметила она.

Сурков был помощником президента России Владимира Путина с сентября 2013-го по февраль 2020 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины.

После отставки Сурков заявил, что причиной его увольнения стало «изменение контекста» в отношениях между Москвой и Киевом.

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