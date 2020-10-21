Россияне назвали самые раздражающие вещи в своих городах

В среднем по стране 41% опрошенных назвали проблемы с трудоустройством главными раздражающими факторами жизни в их городах и селах. Однако этот показатель очень дифференцирован и зависит от размеров населенного пункта. Если в Москве и Петербурге 17% опрошенных отметили недостаток возможностей по поиску подходящей работы, то в городах-миллионниках таких ответов набралось 38%. С уменьшением размеров поселения доля недовольных локальными рынками труда растет и максимальным он становится в селах, где 51% опрошенных заявили о трудностях в поиске работы.
Нехваткой больниц, детских садов и других социальных сервисов в среднем по стране недоволен 31% жителей. Разброс и здесь увеличивается с уменьшением размеров населенного пункта: от 19% в Москве и Петербурге до 41% в городах с населением свыше 500 тыс. человек. На селе эти проблемы волнуют 34% опрошенных.
Упадок местной экономики в качестве причины для раздражения назвали 31% участников опроса. При этом в Москве и Петербурге этот показатель мало отличается от среднего по стране — 27% недовольны экономикой столиц. В городах-миллионниках об этом заявили 39% респондентов — наивысший показатель среди всех сегментов. На селе уровень развития местного производства не удовлетворяет 31% жителей.
«В ряде случаев негативные оценки состояния тех или иных инфраструктурных объектов сдерживаются их отсутствием в населенном пункте — респонденту просто нечего оценивать», — отметили исследователи.
О плохом состоянии городской инфраструктуры в среднем по России заявили 29% опрошенных. Ожидаемо наименьшая доля недовольных проживает в Москве и Петербурге — 18%, а наивысшая в городах-миллионниках — 39%. Среди жители средних и малых городов, сел и поселков об этом недостатке как факторе раздражения заявили от 24% до 34% опрошенных.
На плохую экологию больше всего пожаловались в больших городах, кроме столиц, — 50%, в Москве и Петербурге — 27%, на селе экология не удовлетворяет 21% опрошенных.
Об отсутствии перспектив у себя и членов своей семьи заявили 13% респондентов в Москве и Петербурге, 32% в городах-миллионниках и от 25% до 27% в малых, средних городах и селах.
В целом, отмечают исследователи, россияне «удовлетворены качеством городской среды и фиксируют позитивные сдвиги в этой сфере».
Опрос прошел 6 октября методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
В предыдущем опросе ВЦИОМ более половины граждан России (60%) заявили, что экономический кризис еще ожидает страну в будущем. Тогда 15% опрошенных посчитали, что худший период Россия переживает прямо сейчас. Еще 16% ответили, что все трудности уже позади. Кроме того, индекс социального оптимизма россиян составил 61 п., то есть остается на уровне июня—августа после падения до -81 п. в апреле, когда большинство граждан отправились на самоизоляцию из-за коронавирусной инфекции COVID-19.