Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 21 октябряПервое исполнение канкана, учреждение премии ТЭФИ и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
1280 лет Джону Леннону
8В Азии зацвели «розовые облака»
00:57 (мск), источник: Известия

SARS-CoV-2 может спровоцировать волчанку и другие аутоиммунные заболевания

После заражения коронавирусом у некоторых пациентов развиваются такие состояния, как системная красная волчанка, аутоиммунная тромбоцитопения, синдром Гийена-Барре, васкулиты и даже рассеянный склероз. Об этом говорится в статье ученого из Колумбии.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: Известия

«Некоторые симптомы, связанные с системными аутоиммунными заболеваниями, могут появляться во время инфекции и сохраняться после ее купирования», сказано в работе Карлоса Каньяса (Carlos А. Сañas) из отделения ревматологии колумбийской больницы Фонда Валле дель Лили (Fundación Valle del Lili). Речь о повышенной усталости, боли в суставах, мышечных болях и других состояниях.

«Согласно статье, в основе аутоимунных нарушений лежит генетическая предрасположенность некоторых людей к такого рода сбоям, когда иммунитет начинает атаковать собственный организм», — пояснил «Известиям» директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов.

Читайте также
Ученые определили слуховые симптомы коронавируса

По его словам, при COVID-19 происходит подавление иммунной системы, что, возможно, провоцирует развитие аутоиммунных процессов.

«Кроме того, некоторые патогены могут запускать аутоиммунитет из-за того, что фрагменты их белков отчасти похожи на белки человека, и иммунитет начинает путаться между «своим» и «чужим», — указал ученый.

Науке пока неизвестен четкий генетический механизм возникновения таких патологий, поясняют эксперты. Поэтому требуются дополнительные исследования в этой области.

 На дальней дистанции: как поставить на место работодателя во время эпидемии
Посадочная яма: почему дорожников не судят
Россия согласилась на предложение о заморозке ядерного арсенала
Россияне назвали самые раздражающие вещи в своих городах
Сурков появился в «Бесах» Богомолова
Как выглядят лучшие фото года, сделанные с воздуха
Орешкин объяснил неизбежность кризисов в России
Кириенко: вся Россия желает победы Нурмагомедову на UFC 254
Здоровье
Остеопороз: пять главных вопросов Что это за болезнь и как ее избежать.
Авто
Пассажиров в Москве будут отслеживать по смартфонам Эта система нужна для улучшения работы транспорта
Новости партнеров
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Россиянам начнут раздавать по 25 000 рублей уже с 1 ноября
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Популярные темы на «Детях»
Бюджет раздельный/совместный. Начало отношений. 481
Не могу принять новую женщину сына и простить его ошибку. 167
вредности) или нет? 106
Эпидуральная анастезия: за и против. Делать или нет? 102
Новости партнеров
Главный симптом COVID-19 не связан с температурой или потерей обоняния
Новое решение Мишустина: пенсии российских пенсионеров будут увеличены
Советский ученый скрестил человека с гориллой: к чему это привело
Медики дали точный прогноз по коронавирусу на эту зиму
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь