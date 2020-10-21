Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Засекреченные расследования советских спецслужб Генерал ФСО рассказывает об исследованиях, которые велись нашими спецслужбами на протяжении многих десятилетий
Фоторепортажи
11Под Рязанью произошел взрыв снарядов на военном складе
20Представлены победители 46-го фотоконкурса «Маленький мир»
01:24 (мск), источник: РИА Новости

Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Защита организма от инфекций, в том числе от COVID-19, может временно понизиться из-за переохлаждения, связанного с резкими перепадами температуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

COVID-19: Новые случаи
США
01:50 (мск)Убыток малого бизнеса из-за пандемии превысит 1 трлн рублей
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

«Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19», — говорится в сообщении.

Поэтому, подчеркнули в ведомстве, сейчас важно следить за соблюдением температурного режима в помещениях, необходимо уделять внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования.

Читайте также
Врач назвал особенности защиты от коронавируса зимой

Согласно нормам в игровых младшей, средней и старшей группах дошкольных организаций температура должны быть 21−23° С, в спальных детских садов — 19−20 °С, в классах школ — 18−24°C, в палатах лечебно-профилактических учреждений — 20−26 °С, в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — не ниже 20 °C, в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов — 20−22 °С, уточнили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при не соблюдении гигиенических нормативов граждане могут направлять обращения в территориальные органы ведомства по регионам. Таким образом, специалисты проведут контрольно-надзорные мероприятия с измерениями параметров микроклимата и принятием необходимых административных мер, если нарушения подтвердятся.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Умерла актриса Ирина Скобцева
Вирусолог рассказал, когда на самом деле будет спад заражений COVID-19
Россия согласилась на предложение о заморозке ядерного арсенала
Ученые: COVID может спровоцировать волчанку и рассеянный склероз
При крушении вертолета погиб гендиректор резиденции Деда Мороза
Орешкин объяснил неизбежность кризисов в России
Как выглядят лучшие фото года, сделанные с воздуха
СМИ: на космодроме «Восточный» выявили новые хищения
Кириенко: вся Россия желает победы Нурмагомедову на UFC 254
Здоровье
Остеопороз: пять главных вопросов Что это за болезнь и как ее избежать.
Hi-Tech
В США рассказали о китайском «Кинжале» Китайский стратегический бомбардировщик H-6N замечен, вероятно, с гиперзвуковой ракетой, рассказывает The Aviationist.
Горячие темы на Авто
А убирать кто будет? 313
Во всем и всегда виноват вирус! 356
Сигналите пешеходам во дворах? 192
Сто дней одиночества или жизнь в сети. 189
Кино
Умерла 93-летняя народная артистка Ирина Скобцева О кончине матери Федора Бондарчука сообщили в кинокомпании Art Pictures
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
7 актёров сериала "Воронины", которые нас покинули
Легендарному фильму - 40. Что осталось за кадром
Легкоступова успела выкрикнуть это перед смертью
Алсу показала своих детей неземной красоты
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь