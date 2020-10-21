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Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Защита организма от инфекций, в том числе от COVID-19, может временно понизиться
«Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в
Поэтому, подчеркнули в ведомстве, сейчас важно следить за соблюдением температурного режима в помещениях, необходимо уделять внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования.
Согласно нормам в игровых младшей, средней и старшей группах дошкольных организаций температура должны быть 21−23° С, в спальных детских садов — 19−20 °С, в классах школ — 18−24°C, в палатах
В Роспотребнадзоре напомнили, что при не соблюдении гигиенических нормативов граждане могут направлять обращения в территориальные органы ведомства по регионам. Таким образом, специалисты проведут