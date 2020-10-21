02:20 (мск), источник: Интерфакс
Космический аппарат забрал грунт с астероида Бенну в 333 млн км от Земли
Москва. 21 октября. INTERFAX.RU — Американский космический аппарат
Посадка на поверхность астероида зондом не производилась. После снижения аппарата над Бенну с высоты 750 м он в районе 18:12 по времени Восточного побережья США (в 01:12 по Москве в среду) коснулся его поверхности для захвата породы с помощью
Вся операция по сбору образцов заняла около 10 секунд. При этом забирать грунт зонд осуществлял в автономном режиме. 18-минутная задержка в прохождении сигнала связи до Земли не позволяла вести операцию вручную из центра управления полетами.
Об успехе операции станет известно, как минимум, только через сутки.
Предполагается, что космический аппарат, который с 2018 года проводит исследование астероида, находясь на его орбите, забрал около 60 граммов грунта. В случае успеха операции пробы будут доставлены на Землю 24 сентября 2023 года. По мнению ученых, их изучение позволит узнать раннюю историю формирования Солнечной системы. Считается, что на астероиде может находиться вещество, оставшееся со времён ее зарождения.
Это первая миссия NASA по возвращению на Землю образцов грунта астероида.
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