Лишь четверть школ подключены к скоростному интернету

Согласно национальным проектам «Цифровая экономика» и «Образование», к 2021 году городские школы должны быть подключены к интернету со скоростью не менее 100 Мб/c, для сельских — показатель в два раза ниже (50 Мб/с).
Однако, как демонстрирует мониторинг ОНФ, на данный момент лишь 26% школ в стране имеют доступ в сеть со скоростью 100 Мб/с. Похвастаться такой скоростью могут 42% городских школ, 50 Мб/с и более — 34% сельских учебных заведений.
При этом результаты мониторинга показали, что 1,2% школ вообще не имеют доступа к интернету. А 18% школ, несмотря на наличие кабеля для высокоскоростного подключения, имеют фактическую скорость сети ниже 2 Мбит/сек.
«Сегодня идет активная цифровизация всех сфер жизни и, очевидно, что эти возможности должны быть у школ. Мы считаем, что наличие качественного доступа в интернет — это инструмент выравнивания образовательных возможностей для детей», — отметила в беседе с «Известиями» сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.
Самая низкая скорость интернета, резюмирует она, зафиксирована в Республике Коми, Волгоградской области, Ханты-Мансийском автономном округе и на Камчатке.