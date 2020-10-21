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10:19 (мск), источник: Газета.Ру

Хэллоуин в РФ предложили заменить на День похоронщика

Житель Томска предложил заменить Хеллоуин на День работников похоронной отрасли, передает «Московский комсомолец».

Источник: РИА "Новости"

Такое обращение к губернатору Томской области подал директор местного ритуального агентства Александр Шарабаев.

В своем письме Шарабаев отметил, что в России на сегодняшний день профессиональной даты у специалистов ритуальной области нет, при этом отрицать важность их работы никто не станет.

Уточняется, что в настоящее время в похоронной отрасли трудится около 40 тысяч человек. Среди них работники кладбищ, крематориев, бюро похоронных услуг, текстильщики, флористы, гробовщики, камнеобработчики, литейщики, кузнецы, водители катафального транспорта, работники ЗАГС.

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