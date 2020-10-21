Умер протоиерей Димитрий Смирнов

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке. Владыка Пантелеимон (Шатов), председатель Синодального отдела — прим. ТАСС) в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», — написал он.
Председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов сообщил ТАСС, что Смирнов умер от хронического заболевания.
«Это было хроническое заболевание, которым он болел давно, не связанное с коронавирусом», — сказал он.
В мае 2020 года Смирнов перенес заболевание новой коронавирусной инфекцией, а в июле был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Смирнов родился 7 марта 1951 года, был рукоположен в сан священника 2 августа 1979 года. Он возглавлял Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства с октября 2013 года. 25 августа 2020 года Священный синод РПЦ по его прошению освободил его от этой должности.
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