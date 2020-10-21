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09:30 (мск), источник: BBC News Русская служба

Умер протоиерей Дмитрий Смирнов

Почетный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов умер в возрасте 69 лет.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Владимир Рулинский.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Сминова. Царствие Небесное дорогому батюшке», — написал он.

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В разговоре с агентством РИА Новости Рулинский уточнил, что протоиерей умер в Москве. Причины смерти он не назвал. Весной сообщалось, что Дмитрий Смирнов переболел коронавирусом и проходил реабилитацию после пневмонии. Сообщалось, что до заражения он перенес операцию на сердце.

В конце сентября и в начале октября были слухи о его экстренной госпитализации и смерти, которые опровергали в РПЦ.

Источники Интерфакса в окружении Смирнова тогда говорили, что болезнь прошла без серьезных последствий, но протоиерей ощущает слабость. Он перестал участвовать в телеэфирах, но давал комментарии СМИ.

Дмитрий Смирнов родился 7 марта 1951 года в Москве. Его отец и прадед также были священниками. Смирнов окончил художественно-графический факультет Московского государственного заочного педагогического института, затем поступил в Московскую духовную семинарию в Сергиевом Посаде и Московскую духовную академию.

Сан священника Смирнов получил в 1979 году. В 1980 году он стал священником храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве. С 1991 года и до настоящего времени он был настоятелем храма Святителя Митрофана Воронежского. Он был настоятелем еще шести храмов, два из которых находятся в Московской области.

Смирнов был известен своими крайне консервативными взглядами и резонансными высказываниями. Он критиковал аборты, закон о домашнем насилии и сожительство без брака, но выступал против повышения пенсионного возраста.

Священник находил положительные стороны в пандемии коронавируса. По его словам, с тех пор, как она началась, «эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для церкви христианских качеств души».

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Об умерших заразившихся коронавирусом, в том числе врачах и священниках, он говорил, что «эти люди отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм». «Ничего не предпринимая, только терпя болезнь, человек приобретает очень важное качество души», — заявлял священник. Он призывал «сдать экзамен на самый главный фундамент всех добродетелей — терпение».

В июне протоиерей предлагал внести в Конституцию поправку о защите детей с момента зачатия. Он заявил, что ситуация, когда право на жизнь защищается только с момента рождения, устарела и «абсолютно не соответствует» сложившимся реалиям и научным данным.

Священник также призывал освящать ядерное оружие. «Мы освящаем все предметы, которыми пользуется человек: и дом, и даже одежду, и автомобили. А ядерное оружие — это вообще такое замечательное изобретение. Благодаря этому оружию Россия до сих пор существует», — говорил он в интервью газете «Токио симбун».

РПЦ не раз приходилось объясняться после резонансных высказываний Смирнова. Так, в марте протоиерей во время выступления на радио «Радонеж» положительно высказался о домашнем обучении девочек, противопоставив им школу. Он рассказал о женщине, которая не отдала дочку в школу, решив, что та будет помогать ей со вторым ребенком.

Это же важнее — семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет… А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь. Воспитание происходит в процессе реальной жизни.
Дмитрий Смирнов

После того, как в СМИ вышли заголовки о том, что Смирнов выступил против школьного образования для девочек, глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что священник не имел этого в виду. «Да, с какими-то акцентами и в этом выступлении можно спорить, но из него никак, ну никак не следует, что «протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу», — написал Легойда.

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В феврале этого года после того, как Смирнов сравнил женщин, живущих с мужчинами без брака, с «бесплатными проститутками», управляющий делами Московской патриархии епископ Савва призвал его «употреблять термины по назначению». Заместитель председателя Совета при президенте по правам человека Ирина Киркора назвала слова Смирнова некорректными и оскорбительными. Позже Смирнов пояснил, что его высказывание имело цель не оскорбить женщин, а осудить мужчин, которые отказываются жениться.

Также широко известно сделанное в 2015 году высказывание Смирнова о том, что «последовательный атеист должен покончить самоубийством». Его критиковал руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси отец Александр Волков. Он заявил, что слова Смирнова не отражают официального отношения РПЦ к атеизму.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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