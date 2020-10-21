11:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Зиму в российских горах Джугджур стало видно из космоса
Невероятно красивые ландшафты Дальнего Востока.
Горы Джугджур на территории Хабаровского края уже частично покрыты снегом. Начало зимы на склонах сфотографировал спутник Landsat 8.
В сентябре в регионе наблюдали роскошную золотую осень. Яркие цвета берез и лиственниц даурских было видно даже с орбиты. В октябре местные деревья побурели. Зеленой осталась только горная тайга и тундра, где растут ель аянская и кедровый стланик. Бурые и зеленые зоны можно рассмотреть на снимке.
Места, где уже выпал снег, на снимке кажутся голубыми и синими. Такой цвет вместо белого появляется потому, что эти участки находятся в основном в тени и не улавливают прямых солнечных лучей.
Анна Лысенко