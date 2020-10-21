11:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Метеоры, галактики и туманности попали на один снимок
Он сделан с Земли.
Пока мир любуется метеорным потоком Ориониды, словацкий астрофотограф Томаш Словинский решил поделиться впечатляющим снимком звездопада, который он наблюдал еще в январе на Сардинии.
На фотографии запечатлено сразу множество объектов. В центре снимка можно увидеть роскошную дугу Млечного Пути. Слева вверху видна галактика Андромеда. Крупная оранжевая точка справа — яркая звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона. Хорошо различим и пояс Ориона, Плеяды и Гиады.
Большая
Чтобы получить такую невероятную фотографию, Словинскому потребовалось объединить более 60 отдельных снимков.
Анна Лысенко