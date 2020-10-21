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11:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Метеоры, галактики и туманности попали на один снимок

Он сделан с Земли.

Пока мир любуется метеорным потоком Ориониды, словацкий астрофотограф Томаш Словинский решил поделиться впечатляющим снимком звездопада, который он наблюдал еще в январе на Сардинии.

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На фотографии запечатлено сразу множество объектов. В центре снимка можно увидеть роскошную дугу Млечного Пути. Слева вверху видна галактика Андромеда. Крупная оранжевая точка справа — яркая звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона. Хорошо различим и пояс Ориона, Плеяды и Гиады.

Большая бело-голубая звезда справа — Сириус. Красное вытянутое пятно вверху — туманность Калифорния. Можно различить и созвездия, например, Большую Медведицу. А метеоры на фото — это Квадрантиды, пик которых приходится на начало января.

Чтобы получить такую невероятную фотографию, Словинскому потребовалось объединить более 60 отдельных снимков.

Анна Лысенко

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