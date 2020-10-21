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14:36 (мск), источник: Интерфакс

Главный инфекционист РФ назвал ношение перчаток неэффективной мерой

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU — Ношение перчаток становится неэффективной мерой борьбы с распространением коронавируса, поскольку многие пользуются ими неправильно, так что лучше использовать антисептики, заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

Источник: РИА "Новости"

«Основной путь передачи вируса (90%) — воздушно-капельный, и только 10% — контактный путь, когда руками касаемся поверхности, где остался вирус, а потом дотрагиваемся до глаз, рта. Эти 10% значительной роли не играют. С моей точки зрения, более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса — обработка рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта», — сказал Чуланов «Интерфаксу» в среду.

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По его словам, «если бы каждый обрабатывал руки при входе и выходе из транспорта, никаких перчаток не нужно было бы, этого было бы вполне достаточно, и, может, даже более эффективно, чем перчатки, потому что их надо правильно снимать, утилизировать, а не все это умеют и делают».

«Кто-то их снимает и кладет в карман, чтобы потом снова надеть. Это создает дополнительные риски инфицирования. Если бы все правильно пользовались: когда надевали, не касались лица, снимали их, не касаясь поверхностей перчаток, и утилизировали в специальные мусорные контейнеры, это было бы идеально, но далеко не все же так поступают. Кто-то носит матерчатые, очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают. Это ничем не спасает, а, наоборот, создает риски», — подчеркнул специалист.

По его мнению, «ношение перчаток — избыточная мера».

При этом Чуланов отметил, что носить маски — «очень важно, это должны делать все без исключения, и обрабатывать руки антисептиком — тогда сможем сдерживать эпидемическую ситуацию».

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой объяснить, так ли нужны перчатки в общественных местах людям, не работающим в сфере питания и услуг.

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