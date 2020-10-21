Минздрав РФ намерен изменить закон о суррогатном материнстве с января

В Российской ассоциации репродукции позитивно оценили изменение, однако отметили, что Минздрав в своем указе превысил свои полномочия, внеся изменение в закон.
«Минздрав вышел за пределы полномочий»
В России официально разрешат парам использовать в суррогатном материнстве одновременно донорскую половую клетку будущей матери и родные половые клетки потенциального отца. Соответствующее изменение указано в приказе Минздрава № 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» — документ уже прошел регистрацию в Минюсте РФ, сообщили «Газете.Ru» в ведомстве, курирующем здравоохранение.
1 января 2021 года приказ вступит в силу, заменив старый № 107н. Сейчас данная норма регулируется п. 9 ст. 55 ФЗ № 323 и ст. 77 приказа № 107н, в которых указано, что «суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка по договору, заключаемому между суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения».
Эти пункты противоречат графе приказа № 107н «Использование донорской спермы», согласно которой парам разрешено использовать родную половую клетку женщины одновременно с донорской спермой в случае наследственных заболеваний и азооспермим (патологическое отсутствие сперматозоидов в сперме) у партнера, а также зафиксированной неэффективности ЭКО.
Новый приказ позволяет и женщинам не участвовать в выращивании эмбриона при условии, что сперма ее партнера или мужа не донорская. Парам запрещено использовать только донорские ооциты и донорскую сперму одновременно, а также полностью донорский эмбрион, который не имеет генетического родства ни с одним из будущих родителей ребенка.
Как пояснили «Газете.Ru» в Минздраве РФ, приказ не противоречит закону, он лишь уточняет его:
По части суррогатного материнства один из родителей должен быть генетически связан с ребенком — это может быть как отец, так и мать. Закон всегда устанавливает фундаментальные вещи. Нормативно-правовые акты признаны уточнять, объяснять механику.
Тем не менее адвокат и член комиссии по этике и праву Российской ассоциации репродукции Ольга Зиновьева считает, что, внося такие изменения, Минздрав «выходит за пределы своих полномочий». «Честно говоря, я здесь вижу противоречие с законом. По большому счету, закон несколько уже определяет эти программы. Приказ Минздрава противоречить закону никак не может, это подзаконный акт. Поэтому полагаю, что Минздрав не ошибся, а вышел за пределы своих полномочий», — пояснила эксперт «Газете.Ru».
Ранее она рассказала на своей странице в Facebook, что негласный запрет на использование донорских ооцитов в парах вызывал вопросы у клиник, предоставляющих услуги вспомогательных репродуктивных технологий. Они не могли понять, нужно ли отказывать в суррогатном материнстве парам, в которых женщина не могла предоставить собственные ооциты: например, из-за менопаузы, перенесенной радио- или химиотерапии, а также других показаниях.
«Но раз уж Минюст зарегистрировал, то либо сам не разобрался, либо закрыл глаза. В любом случае клиники ВРТ могут в этой части успокоиться и пациентам своим с таким “полудонорством” не отказывать, по крайней мере до отмены этого пункта Приказа N 803н Верховным судом», — заявила эксперт.
Она уверена, что новый приказ «подтверждает легитимность суррогатных программ с использованием донорских ооцитов». «На использовании “заранее приисканных женских половых клеток” основано немало уголовных дел. Не только вступление в силу, но и само издание Приказа 803н, на мой взгляд, должно заставить обвинение задуматься о перспективах уголовного дела в этой части и принять верное процессуальное решение», — пояснила Зиновьева «Газете.Ru».
«Мужчина законом не предусмотрен»
Согласно новому приказу, одиноким мужчинам по-прежнему нельзя пользоваться программой суррогатного материнства. Это возможно только для пары (мужчина и женщина), состоящей или не состоящей в браке, а также для одиноких женщин. Примечательно, что запрет на суррогатное материнство для мужчин не прописан ни в документе, который вступит в силу со следующего года, ни в старых законе и приказе — там указаны лишь те категории, которым прибегать к этой услуге разрешено.
В Минздраве РФ в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнули, что одинокому мужчине иметь ребенка при помощи суррогатной матери в России не позволят:
Одинокий мужчина указанными нормами закона не предусмотрен.
Однако одиноким мужчинам удается обойти закон — они ищут девушек, способных сыграть роль гражданской супруги. И те отказываются от будущего ребенка, когда эмбрион уже внесли в матку суррогатной матери, рассказал «Газете.Ru» адвокат, специализирующийся на суррогатном материнстве, Вадим Кудрявцев.
«Некоторые мужчины действуют по другим схемам. Там же в законе указано, что могут воспользоваться процедурой суррогатного материнства пары вне брака. В итоге мужчина и женщина обращались в клинику как пара, а потом на последним этапе она отказывалась. И получалось, что итоге суд принимал решение оставить ребенка мужчине. Попробуй в суде разберись, состояли они в отношениях или нет, — пояснил эксперт.
Запрет на использование суррогатного материнства противоречит 19-й статье Конституции, в которой говорится о равных правах для мужчин и женщин, заявил председатель правления фонда «Право ребенка» Борис Альтшулер.
«В наше время мужчина в плане семейного ухода поравнялся с женщиной. Очень много историй, когда жена работает, а муж сидит с младенцем, кормит его из бутылочки. Однако этот запрет — очевидная дискриминация. Пусть его авторы почитают Конституцию РФ — там не написано, что женщины главнее мужчин. Почему надо вводить откровенно дискриминационные приказы?» — возмутился правозащитник.
30 сентября стало известно о том, что Следственный комитет РФ в рамках расследования уголовного дела о торговле детьми планирует массовый арест мужчин, пользовавшихся услугами суррогатных матерей в РФ, сообщал источник в правоохранительных органах ТАСС.
Собеседник агентства пояснил, что у мужчин «нетрадиционная сексуальная ориентация». «В рамках расследования дело будет дополнено новыми эпизодами торговли детьми, следствие планирует ряд арестов новых фигурантов дела из числа одиноких мужчин, граждан РФ, которым детей родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО», — заявил собеседник агентства.
Адвокат Игорь Трунов, защищающий обвиняемых по этому делу, арестованных в Москве в июле 2020 года, подтвердил данные ТАСС. Он назвал действия Следкома незаконными и необоснованными.
«В отношении одиноких мужчин, которые воспользовались ЭКО с 2014 года, СК собирается провести так называемую люстрацию, так как следствие считает, что нетрадиционная ориентация и нарушения, которые с ними связаны, являются квалифицирующими признаками», — сказал он.
Юрист добавил, что правоохранители изъяли все документы за период с 2014 по 2020 год, принадлежащие компаниям «Росюрконсалтинг» и «Европейские суррогатные технологии», которые, по версии следствия, и предоставляли неправомерные программы суррогатного материнства.
«СК стал вызвать одиноких отцов на допрос, выяснять, с кем они заключали договора, и предупреждать их, что органы опеки и попечительства будут забирать и перенаправлять детей в детдом, пока идет следствие. В настоящее время известно о десяти одиноких отцах — это те, кого СК пытается вызвать на следственные действия и кому планирует предъявить обвинение в торговле детьми, им хотят вменить их покупку, а самих детей признать потерпевшими», — сказал Трунов.
Данное дело было возбуждено в январе 2020 года после того, как в Одинцове правоохранители обнаружили мертвого младенца, рожденного суррогатной матерью для вице-спикера палаты представителей Конгресса Филиппин Фредениля Эрнаеса Кастро, а также еще троих детей, появившихся на свет схожим способом, и их няню. Следом, 23 июня, еще пять таких новорожденных были найдены в московской квартире — их должны были забрать родители из Китая, однако им помешали ограничительные меры по COVID-19 и возбужденное ранее уголовное дело.
Всего в столичном регионе таких детей оказалось 11 — среди них четверо четырехлетних детей предполагаемого организатора схемы — гендиректора «Росюрконсалтинг» Константина Свитнева, который, по словам защиты, успел улететь в Прагу до задержания. В середине июля по делу о торговле людьми арестовали восемь человек — в том числе гендиректора «Европейского центра суррогатного материнства» (ЕЦСМ) Владислава Мельникова, троих акушеров и еще четырех медиков.
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