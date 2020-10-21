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20:27 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ученые рассказали, кому грозит «долгий ковид»

Ученые рассказали, кому грозит «долгий ковид»: в первую очередь, вероятность долгого течения болезни усиливают пожилой возраст и существующие проблемы со здоровьем. В числе других факторов — принадлежность к женскому полу, избыточный вес и астма.

COVID-19: Новые случаи
США
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Источник: GETTY IMAGES

Вероятность долгого течения болезни Covid-19 усиливают пожилой возраст и существующие проблемы со здоровьем. В числе других факторов — принадлежность к женскому полу, избыточный вес и астма. К таким выводам пришли авторы исследования британского Королевского колледжа Лондона.

Би-би-си получила доступ к еще не опубликованным результатам исследования о том, какие факторы влияют на длительность восстановления после Covid-19.

Авторы отметили, что «долгий ковид» — когда симптомы не пропадают в течение восьми недель или дольше — встречается у одного из 20 пациентов.

Исследование провели специалисты из Кингс-Колледжа Лондона на основе данных, полученных через телефонное приложение Covid Symptom Study.

Цель этого исследования — выявить признаки, по которым врачи на более ранних стадиях смогут определять пациентов, предрасположенных к «долгому ковиду».

«Более пяти разных симптомов за первую неделю болезни — один из ключевых факторов риска», — сказала Би-би-си доктор Клер Стивенс из Королевского колледжа Лондона.

В числе симптомов могут быть кашель, температура, усталость, головная боль, диарея, потеря обоняния и вкусовых ощущений.
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Для человека, который испытал несколько из этих симптомов, вероятность «долгого ковида» выше, чем для того, кто, к примеру, только кашлял.

Риск также увеличивается с возрастом — особенно для тех, кто старше 50, а также для женщин.

На раннем этапе пандемии данные показывали, что мужчины с большей вероятностью, чем женщины, страдают от серьезной формы ковида и чаще от него умирают.

У женщин же, судя по нашему исследованию, чаще, чем у мужчин, бывает «долгий ковид».

Из предшествовавших Covid-19 проблем со здоровьем ученые выделили только астму и болезни легких как факторы, способствующие развитию «долгого ковида».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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