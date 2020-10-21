15:22 (мск), источник: РИА Новости
Гошу Куценко госпитализировали с коронавирусом
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Актер Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусом, сообщила РИА Новости его представитель.
Ранее Куценко опубликовал на своей странице в Instagram сообщение о том, что он «приболел», в связи с чем спектакль Live Lettres, назначенный на 21 и 22 октября переносится на 8 декабря. Куценко также написал: «Ковид — коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить!».
«Да, он госпитализирован», — подтвердила собеседница агентства.