16:58 (мск), источник: Известия
Разброд и метания: кто и как борется с новой вспышкой COVID-19
Ирландия ввела повторный локдаун, а США послабляют ограничения.
С этой недели к уже сидящему в национальном локдауне Израилю примкнет и Ирландия. Она стала первой страной Евросоюза, решившейся на тотальный карантин, вопреки недовольству жителей и соображениям экономического порядка. Великобритания и страны ЕС, сообща регистрирующие более 100 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в день, пока ограничиваются локальными, а не общенациональными мерами. Но есть и страны, которые, напротив, идут по пути смягчения эпидемиологических ограничений, при том, что не во всех из них прирост заражений идет на спад.
К началу этой недели число заражений коронавирусом в мире перешло рубеж в 40 млн, а число смертей ранее перевалило за 1 млн. Общим для подавляющего большинства жителей разных стран стало чувство усталости от пандемии и вызванных ею ограничений и экономических потерь, но учитывать такие сантименты оказались готовы не все правительства.
На этот раз лишь единицы решили ввести повторный национальный локдаун. Первым еще в середине сентября стал Израиль. На прошлой неделе частичный карантин вернули и в Чехии, несмотря на признание самих властей, что весенний локдаун обошелся экономике страны в 200 млрд крон ($8,7 млрд) и второго она позволить себе не может. Тем не менее, премьер Андрей Бабиш не исключил повторного массового закрытия образовательных, государственных и
В Ирландии не стали мелочиться: с 21 октября власти ввели в стране сразу пятый максимальный уровень коронавирусных ограничений, то есть, по сути, тотальный локдаун, который будет действовать до 1 декабря. Единственным отличием от первого карантина стало решение не закрывать производственные мощности, строительный сектор, а также школы и детские сады. Властям далось это нелегко: расходы на пособия по трудоустройству, гранты для поддержки уязвимых предприятий и госсубсидии на заработную плату обойдутся в дополнительные €200 млн в неделю, или €1,5 млрд за все шесть недель локдауна.
Рост заболеваемости COVID-19 фиксируется и в других странах — например, в Великобритании и странах Евросоюза вместе взятых ежедневно прибавляется по 100 тыс. новых случаев, что более чем втрое превышает апрельские пики.
Бельгия, например, с этой недели закрыла на месяц все рестораны и бары, Греция отказалась от плана по возвращению зрителей на спортивные мероприятия, а Франция и Германия ввели комендантский час. В ряде стран не обошлось без локальных карантинов, затронувших только области с наибольшим числом заболевших: в Германии 20 октября по домам отправили жителей баварского муниципалитета Берхтесгаден, в Испании — на две недели перекрыли въезд и выезд из автономной области Наварра на севере страны. 22 октября комендантской час будет введен в итальянской Ломбардии, а на следующий день 17-дневный карантин с целью сдерживания роста заболеваемости COVID-19 вступит в силу в Уэльсе.
К слову, британские ученые советовали властям вновь ввести национальный локдаун на две недели, но правительство пошло несколько иным путем: на прошлой неделе страну разделили на три уровня риска, соответственно варьируя и ограничения. Но эта избирательность не всем пришлась ко двору: принудительная отправка премьером Борисом Джонсоном под карантин третьего уровня Большого Манчестера с его трёхмиллионным населением была встречена местными властями в штыки.
— Причины политики более целенаправленных и локальных ограничений в Британии носят как экономический, так и социальный характер. Национальная изоляция может привести к ненужному экономическому ущербу и социальным трудностям в регионах, где число инфицированных невелико, и поэтому имеет смысл использовать дифференцирующие подходы. Но нюансы такой политики трудно сформулировать, донести до общественности и реализовать, и их воздействие предстоит еще тщательно проверить и оценить, — сказал «Известиям» специалист по экономической эпидемиологии Кембриджского университета Флавио Токсваэрд.
Часть государств, напротив, приступила к смягчению ограничений. В австралийском штате Виктория, на который пришлось 90% всех ковидных смертей в стране и который последний месяц провел на жестком карантине, жителям вновь позволили заниматься спортом на улице и выезжать на расстояние до 25 км от своих домов. В августе здесь случалось по 700 заражений в день, в минувший вторник был зарегистрирован лишь один случай. Тем не менее, пересмотреть оставшиеся ограничения власти штата планируют не раньше ноября.
По пути смягчения пошли и власти Филиппин, самой пострадавшей от коронавируса страны
Индия, ранее бившая рекорды по заболеваемости, на этой неделе вышла в мировые лидеры по числу выздоровевших после COVID-19. Хотя коронавирус здесь диагностирован у более 7,5 млн человек, что вывело Индию в ранг самых пораженных стран после США, 6,7 млн человек из этого числа выздоровели. Впрочем, миллионы индийцев вышли на работу задолго до того.
— Весенний локдаун был введен ради спасения жизней, а снят — ради сохранения средств к существованию, учитывая тонущую экономику страны, — пояснила «Известиям» эксперт Центра социальной медицины и общественного здоровья Университета Джавахарлала Неру Сангхмитра Шил Ачарья.
Но экономический резон перевешивает: по прогнозам МВФ, в этом году ВВП Индии сократится на 10,3% (это самый большой спад среди всех крупных развивающихся стран), и лишать людей работы на этом фоне власти не могут и не хотят.
Число погибших в США вдвое больше, чем в Индии, хотя там проживает вчетверо меньше населения. И хвастаться успехами в коронавирусной борьбе Штатам не приходится. Но и здесь не только не вводят повторный карантин, но и продолжают смягчать ограничения. В Техасе уровень госпитализаций остается высоким, но правительство штата недавно разрешило приоткрыть бары. Моделирование ситуации с заболеваемостью в Орегоне говорит о том, что число зараженных будет только расти, но губернатор загодя открещивается от возможности