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17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пражское кафе «превратили» в автодром

Теперь зал больше не пустует.

Из-за коронавируса в Чехии запрещено обедать внутри кафе и ресторанов, так что популярное в арт-среде пражское кафе Mlýnská решило воспользоваться пустующим залом по-своему.

Сотрудники заведения установили внутри большую гоночную трассу с игрушечными автомобилями. Теперь, когда они не заняты приготовлением блюд и адресной доставкой, повар, официанты и бармен устраивают настоящую «Формулу-1», сообщает Reuters.

Гоночный трек один из сотрудников Mlýnská нашел среди старых ненужных вещей у себя дома. Трассу почистили, подлатали, и теперь она извивается на барной стойке между бокалами и пивными кранами, а затем ныряет в проход между столиками в первом ряду.

«Это была внезапная идея», — прокомментировал установку миниавтодрома менеджер заведения Ян Срамек.

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В Чешской Республике в последние два месяца наблюдалось резкое увеличение числа случаев COVID-19. За все время пандемии здесь заболели 194 тыс. человек.

Анна Лысенко

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