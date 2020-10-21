17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пражское кафе «превратили» в автодром
Теперь зал больше не пустует.
Сотрудники заведения установили внутри большую гоночную трассу с игрушечными автомобилями. Теперь, когда они не заняты приготовлением блюд и адресной доставкой, повар, официанты и бармен устраивают настоящую «Формулу-1», сообщает Reuters.
Гоночный трек один из сотрудников Mlýnská нашел среди старых ненужных вещей у себя дома. Трассу почистили, подлатали, и теперь она извивается на барной стойке между бокалами и пивными кранами, а затем ныряет в проход между столиками в первом ряду.
«Это была внезапная идея», — прокомментировал установку миниавтодрома менеджер заведения Ян Срамек.
В Чешской Республике в последние два месяца наблюдалось резкое увеличение числа случаев COVID-19. За все время пандемии здесь заболели 194 тыс. человек.
Анна Лысенко