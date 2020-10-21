18:41 (мск), источник: Коммерсантъ
Росздравнадзор проверит, чем дышат больные в Ростове-на-Дону
В ковидном госпитале
О смерти пациентов ковидного госпиталя при горбольнице № 20 сообщил в среду, 21 октября, информационный портал 161.ru со ссылкой на высокопоставленный источник в системе здравоохранения
По данным опрошенных изданием медработников, ранее пациенты больницы уже умирали
По словам замглавы администрации Ростова Елены Кожуховой, информация о количестве и причинах смертей в ковидном госпитале при больнице № 20 не соответствует действительности.
Да, мы ежедневно выявляем большое число заболевших, увеличилось число госпитализированных в ковидные госпиталя, люди поступают с различными, в том числе тяжелыми, патологиями. Но в эти дни аварийных ситуаций с поставкой кислорода на территории этой больницы не происходило.
Она отметила, что проблем со снабжением кислородом нет и у других ковидных госпиталей Ростова: «У больниц заключены контракты на поставку кислорода, и они исполняются в надлежащем виде».
Чиновница также сообщила, что распространившими в сети недостоверную информацию займутся правоохранительные органы.
«По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в городской больнице
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Ранее данные об обеспеченности ковидных госпиталей медицинским кислородом в ходе брифинга в региональном
Дарья Голякова, Ростов-на-Дону