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18:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Росздравнадзор проверит, чем дышат больные в Ростове-на-Дону

В ковидном госпитале Ростова-на-Дону проведут проверку по факту смерти 13 пациентов из-за недостатка кислорода. Городские власти назвали информацию недостоверной, заявив, что «аварийных ситуаций с поставкой кислорода не происходило». В прокуратуре Ростовской области и управлении Следственного комитета России (СКР) по региону от комментариев отказались.

Источник: Агентство «Москва»

О смерти пациентов ковидного госпиталя при горбольнице № 20 сообщил в среду, 21 октября, информационный портал 161.ru со ссылкой на высокопоставленный источник в системе здравоохранения Ростова-на-Дону.

По информации источника издания, пять человек умерли в реанимации, а еще несколько — в общем отделении госпиталя.
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По данным опрошенных изданием медработников, ранее пациенты больницы уже умирали из-за дефицита медицинского кислорода, необходимого для лечения. «Сотрудники вынуждены постоянно перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам. По информации источников редакции, в день инцидента кислород закончился и в реанимации, и в общем отделении госпиталя», — говорится в сообщении информационного портала.

По словам замглавы администрации Ростова Елены Кожуховой, информация о количестве и причинах смертей в ковидном госпитале при больнице № 20 не соответствует действительности.

Да, мы ежедневно выявляем большое число заболевших, увеличилось число госпитализированных в ковидные госпиталя, люди поступают с различными, в том числе тяжелыми, патологиями. Но в эти дни аварийных ситуаций с поставкой кислорода на территории этой больницы не происходило.
Елена Кожухова
замглавы администрации Ростова-на-Дону

Она отметила, что проблем со снабжением кислородом нет и у других ковидных госпиталей Ростова: «У больниц заключены контракты на поставку кислорода, и они исполняются в надлежащем виде».

Чиновница также сообщила, что распространившими в сети недостоверную информацию займутся правоохранительные органы.

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«По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в городской больнице Ростова-на-Дону, которым, по сообщению в СМИ, не хватило кислорода», — говорится в сообщении на сайте Росздравнадзора.

В пресс-службах прокуратуры Ростовской области и управления СКР по региону от комментариев отказались.

Ранее данные об обеспеченности ковидных госпиталей медицинским кислородом в ходе брифинга в региональном пресс-центре приводила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. По ее данным, на 15 октября 2020 года 70% из имеющихся в регионе 2664 ковидных коек были обеспечены кислородом. Кроме того, из областного бюджета Ростову выделено 24 млн руб. на приобретение кислородных концентраторов в провизорные госпиталя города.

Дарья Голякова, Ростов-на-Дону

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