20:36 (мск), источник: Коммерсантъ
«Люди оплачивают себе современные концлагеря»
Постоялицы уральского пансионата заявили о принуждении к стерилизации.
Министерство соцполитики Свердловской области и Следственный комитет России (СКР) проводят проверку Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов, расположенного в Екатеринбурге. Постоялицы учреждения пожаловались на принудительные операции стерилизации, в случае отказа им угрожали психоневрологическим интернатом. Руководство заведения отрицает принуждение и говорит, что в пансионате нельзя проживать детям. После скандала о давлении стали поступать и другие жалобы: параспортсменка Анастасия Федорова заявила об издевательствах
Постояльцы Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов начали жаловаться на принудительную стерилизацию. 18 октября в
«Вот я бы хотела заиметь семью и родить ребенка, но сейчас не смогу родить. Ко мне подошла врач в пять часов вечера и сказала: “Люся, будет операция”. Они говорят, если не сделаете операцию, то вы поедете в ПНИ (психоневрологический интернат.— “Ъ”). Там очень плохо, мне не хотелось, чтобы я в плохих условиях жила. Вот так нас всех попортили — сделали стерилизацию, сейчас мы родить не можем», — заявила Людмила Гусева.
В министерстве социальной политики Свердловской области подтвердили, что в 2008 году женщина перенесла операцию в ЦГБ № 20 Екатеринбурга, отметив, что стерилизация проходила по медицинским показаниям.
В интервью изданию Baza одна из пострадавших, Ольга Егорова, подчеркнула, что женщин вывозили в ЦГБ № 20 по несколько человек под предлогом сдачи анализов, в затем принуждали подписывать документ о добровольном согласии на операцию. Анна Бахтеева заявила, что ее заставили согласиться на стерилизацию после того, как она забеременела. Как и в случае с другими пациентками Бахтееву, по ее словам, принудили подписать документы о согласии на стерилизацию, шантажируя отправкой в ПНИ.
|Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов» основано в 1967 году. В настоящее время в пансионате 336 клиентов. Большинство — 65% — это пожилые люди (старше 65 лет). Молодых инвалидов (до 45 лет) — около 25%. Женщин и мужчин примерно поровну. Как указано на сайте пансионата, все клиенты нуждаются в постороннем уходе. Из них 80% имеют инвалидность, третья часть является инвалидами первой группы. Более 100 человек не встают с постели, около 150 — передвигаются только в пределах комнаты. С 2006 по 2020 год в Уктусском пансионате проживало более 2400 женщин, около 600 из них — в детородном возрасте. За эти годы в учреждении было сыграно 15 свадеб, в трех парах в дальнейшем родились дети.
Связаться с руководством Уктусского пансионата «Ъ» не удалось — там не отвечали на звонки. Ранее в рамках брифинга директор заведения Ирина Верхоланцева заявляла, что случаи стерилизации относятся только к периоду с 2006 по 2016 год, и все, что связано со стерилизацией, находится в зоне ответственности медиков ЦГБ № 20.
«Это работа медиков, все данные по таким операциям находятся у них. Все знают, как работают медики: сначала людям в подобных ситуациях всегда предоставляются альтернативы. Человек вправе выбрать. После этого человек дает письменное информированное согласие. Поэтому о принуждении речь не идет», — отметила Верхоланцева.
Руководство пансионата отмечает, что случаи стерилизации и абортов связаны с тем, что согласно документам в учреждении не могут проживать дети.
Она также уточнила, что работает в пансионате лишь год, и за это время подобных инцидентов не было.
После того как о случаях принудительной стерилизации стало известно в СМИ, другие постояльцы пансионата начали жаловаться на случаи давления и издевательств со стороны персонала и руководства. Так, накануне адвокаты юридической организации «Правозащита Открытки» сообщили, что чемпионку России среди лиц с поражением
Адвокат Ирина Ручко, представляющая интересы Федоровой, в беседе с «Ъ» заявила, что после того, как информация об инциденте стала широко распространяться, на девушку начало оказывать давление руководство пансионата. «Я с ней вчера встречалась. У нее возникли проблемы в связи с тем, что в СМИ появилась информация о случившемся. Администрация пансионата ей предъявила ряд претензий. При этом она до сих пор испытывает проблемы с тренировками.
Руководитель благотворительного фонда и волонтер Елена Осипова рассказала «Ъ», что случаи издевательств и давления в пансионате происходили неоднократно. «В пансионате активно применяются различные меры обесчеловечивания постояльцев. Они подвергаются моральному терроризму. Сейчас там прогрессирует классовость. Это неправильно, люди живут там не бесплатно, платят 75% пенсии. Люди оплачивают себе современные концлагеря», — отметила Осипова. Она считает, что случаи принудительной стерилизации женщин произошли в том числе по вине государственных структур, включая министерство социальной политики Свердловской области и уполномоченного по правам человека.
Сейчас идет перекладывание ответственности. Никто за весь этот ужас отвечать не хочет. Наши пансионаты — это огромная устаревшая система, которую нужно менять. Стерилизация — это лишь последствие. Постояльцы занимаются сексом, употребляют алкоголь, потому что им нечем заняться. С этим нужно
что-тоделать.
По словам Елены Осиповой, случаи недопустимого обращения с постояльцами пансионатов происходят повсеместно. Она отметила, что уже полтора года пытается возбудить уголовные дела в отношении другого свердловского пансионата «7 ключей». «Уголовные дела я пытаюсь возбудить по следующим фактам: причинение тяжкого вреда здоровью, вымогательство денег, манипуляции, принуждение к бесплатному труду», — отметила Осипова.
Омбудсмен Свердловской области и член президентского совета по правам человека Татьяна Мерзлякова заявила, что во время проверки в интернате со стороны постояльцев ей не поступило ни одной жалобы:
Я полностью ручаюсь, что в последние два года не могло быть
каких-либоиздевательств. Здесь сменились руководитель и врач, меня они устраивают.
Она добавила, что постоялицы интернета сообщили ей, что руководство разговаривало с ними о возможной стерилизации, однако случаев принуждения не было. Три женщины при этом заявили, что готовы дать согласие на стерилизацию.
По словам Мерзляковой, она не знакома с историей Анастасии Федоровой, но проведет проверку по факту давления на нее. «Мне бы хотелось познакомиться с этой историей. К нам обращения не было», — добавила омбудсмен.
Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов в рамках проверки Уктусского пансионата заявил, что его ведомство категорически не приемлет давления на проживающих в социальных учреждениях. «Все попытки оказать давление на клиентов, в том числе — пансионатов, категорически пресекаются. В соцзащите любое принуждение не должно иметь места — это факт. Необходимо работать, развивать сопровождаемое проживание, работу кризисных центров для женщин с детьми, обсуждать этот вопрос с привлечение общественных организаций», — добавил Злоказов.
В данный момент министерство соцполитики и СКР проводят проверку в Уктусском пансионате. В
Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить уральский интернат. «Ситуация с принудительной стерилизацией женщин в Уктусском пансионате вопиющая! В свою очередь я сделала запрос в Генеральную прокуратуру РФ и держу эту ситуацию на контроле», — отметила Пушкина.
Илья Смирнов, Екатеринбург