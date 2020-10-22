00:56 (мск), источник: BBC News Русская служба
Папа римский поддержал однополые союзы
«У них есть право на семью». Папа римский Франциск заявил, что однополые пары должны иметь возможность сожительствовать в гражданских союбзах.
Эти слова Франциска, по мнению комментаторов, является самым ясным в истории церкви комментарием Святого престола на тему однополых отношений.
«Гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они — дети божьи, и у них есть право на семью. Никого нельзя
«Нам нужно издать законы о гражданском союзе. Таким образом они будут юридически защищены», — добавил понтифик.
Он добавил, что «выступал за это», вероятно имея в виду, что в свою бытность архиепископом
Комментарий понтифика прозвучал в документальном фильме «Франческо» режиссера и продюсера Евгения Афинеевского. Афинеевский также автор фильма «Зима в огне» о революции на Украине.
Премьера фильма «Франческо» состоялась в среду в рамках Римского кинофестиваля.
В соответствии с нынешней доктриной католической церкви, гомосексуальность считается «девиантным поведением».
В прошлом году Ватикан выпустил документ, в котором подверг жесткой критике современную концепцию гендерной идентичности, принятую во многих странах.
Авторы раскритиковали современную концепцию гендера как более сложного понятия, чем простое разделение на два пола.
В 2003 ватиканская Конгрегация доктрины веры провозгласила, что уважение к гомосексуальным людям никоим образом не может вести к одобрению гомосексуального поведения или к юридическому признанию однополых союзов.
Корреспондент
«Это первое ясное высказывание папы в поддержку ЛГБТ, и безусловно многие либералы в церкви воспримут его благосклонно, а консерваторы будут критиковать. Но значительные перемены в политике церкви как правило представляются более формальным образом и после долгих внутренних споров», — отмечает наш корреспондент.
Комментарий папы расходится с некоторыми из его прошлых заявлений. В книге «На небе и на земле» он писал, что юридическое уравнивание однополых браков с гетеросексуальными может привести к «антропологической регрессии».
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Он писал, что если позволить усыновление однополым парам, у них вырастет гомосексуальный ребенок.
«На детей это может повлиять… Каждому человеку нужны отец и мать, чтобы сформировать их идентичность», — заявлял тогда папа Франциск.
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