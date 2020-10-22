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00:56 (мск), источник: BBC News Русская служба

Папа римский поддержал однополые союзы

«У них есть право на семью». Папа римский Франциск заявил, что однополые пары должны иметь возможность сожительствовать в гражданских союбзах.

Источник: Reuters

Эти слова Франциска, по мнению комментаторов, является самым ясным в истории церкви комментарием Святого престола на тему однополых отношений.

«Гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они — дети божьи, и у них есть право на семью. Никого нельзя из-за этого исключать или заставлять страдать», — заявил папа Франциск.

«Нам нужно издать законы о гражданском союзе. Таким образом они будут юридически защищены», — добавил понтифик.

Он добавил, что «выступал за это», вероятно имея в виду, что в свою бытность архиепископом Буэнос-Айреса он поддержал законодательные поправки о гражданских союзах, хотя и не выступил в поддержку закона об однополых браках.

Комментарий понтифика прозвучал в документальном фильме «Франческо» режиссера и продюсера Евгения Афинеевского. Афинеевский также автор фильма «Зима в огне» о революции на Украине.

Премьера фильма «Франческо» состоялась в среду в рамках Римского кинофестиваля.

В соответствии с нынешней доктриной католической церкви, гомосексуальность считается «девиантным поведением».

В прошлом году Ватикан выпустил документ, в котором подверг жесткой критике современную концепцию гендерной идентичности, принятую во многих странах.

Авторы раскритиковали современную концепцию гендера как более сложного понятия, чем простое разделение на два пола.

В 2003 ватиканская Конгрегация доктрины веры провозгласила, что уважение к гомосексуальным людям никоим образом не может вести к одобрению гомосексуального поведения или к юридическому признанию однополых союзов.

Корреспондент Би-би-си в Риме Марк Лоуэн считает, что заявление папы вряд ли отразится на позиции церкви в целом.

«Это первое ясное высказывание папы в поддержку ЛГБТ, и безусловно многие либералы в церкви воспримут его благосклонно, а консерваторы будут критиковать. Но значительные перемены в политике церкви как правило представляются более формальным образом и после долгих внутренних споров», — отмечает наш корреспондент.

Комментарий папы расходится с некоторыми из его прошлых заявлений. В книге «На небе и на земле» он писал, что юридическое уравнивание однополых браков с гетеросексуальными может привести к «антропологической регрессии».

Как замечает Марк Лоуэн, еще будучи архиепископом Буэнос-Айреса, Франциск был категорически против однополых браков, легализованных в Аргентине в 2010 году.

Он писал, что если позволить усыновление однополым парам, у них вырастет гомосексуальный ребенок.

«На детей это может повлиять… Каждому человеку нужны отец и мать, чтобы сформировать их идентичность», — заявлял тогда папа Франциск.

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