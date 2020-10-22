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00:22 (мск), источник: РБК

Социологи зафиксировали рекордный рост расходов россиян во время пандемии

С начала эпидемии коронавируса расходы россиян превысили показатели нескольких прошлых лет. К такому выводу пришли эксперты «Ромира» (результаты исследования есть у РБК). Они сравнили средние затраты домохозяйств на товары повседневного спроса за 2016−2020 годы (данные очищены от инфляции). Исследователи пришли к выводу, что в 2020 году в шести месяцах из девяти (кроме января, апреля и сентября) расходы россиян оказывались выше, чем в предыдущие годы.

Источник: Reuters

Выводы «Ромира» основаны на данных «скан-панели» домохозяйств. В нее была загружена информация в общей сложности от 40 тыс. россиян — 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тыс. человек. Участники панели сканировали QR-коды с чеков, и эти данные поступали в базу «скан-панели».

Наибольший рост расходов зафиксирован в марте, когда этот показатель вырос на 22 процентных пункта по сравнению с базовым показателем 2012 года. Для сравнения, в 2019 году рост составлял 11 п.п.

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В предыдущие три года в июле расходы на товары повседневного спроса неизменно снижались, однако этот год стал исключением (несмотря на отмену карантинных мер в большинстве регионов) — рост составил 5 п.п.

При этом авторы исследования указывают, что в прошлые годы пиковые значения по росту расходов фиксировались в ноябре и декабре. Например, в декабре 2019 года этот показатель составлял 23 п.п.

В «Ромире» также указывают, что об общем снижении доходов в этом году заявили 54% россиян. В Москве этот показатель достиг 58%.

Среди проблем, которые больше всего волнуют потребителей, авторы исследования называют рост цен и дороговизну жизни (в зависимости от возрастной категории об этом рассказали 44−46%), бедность, низкие зарплаты и пенсии (40−44%).

«Рост личных расходов при падении доходов объясним: в кризис люди запасаются товарами впрок, и в то же время многие стараются побаловать себя “небольшими радостями” для снятия стресса. Одни покупают одежду, другие — шоколадки. Выбор зависит не только от финансовых возможностей, но и от личных предпочтений», — прокомментировал результаты исследования президент исследовательского холдинга «Ромир» и вице-президент международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International Андрей Милехин.

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