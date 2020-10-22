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01:40 (мск), источник: Известия

Заболевшие коронавирусом медики получили страховые выплаты на 6,8 млрд

Согласно оперативным данным Фонда социального страхования (ФСС), по состоянию на 20 октября, медикам выплатили 6,8 млрд рублей дополнительных страховых компенсаций. Об этом «Известиям» сообщили в Минздраве.

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Источник: Известия

Большая часть их них была произведена из-за причинения вреда здоровью, который вызвал временную нетрудоспособность, — в общей сложности 6 млрд рублей и 87 тыс. страховых случаев. По причине смерти государство возместило 803 млн рублей по 296 страховым случаям.

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Заболевшие коронавирусом при выполнении трудовых обязанностей медики получают дополнительные страховые выплаты по указу президента, вступившему в силу в мае 2020 года.

Если вирус привел к временной нетрудоспособности, размер компенсации составляет 68,8 тыс. рублей, если стал причиной инвалидности — величина выплаты варьируется от 688 тыс. до 2 млн рублей.

В случае смерти от коронавируса родственники погибшего получают 2,7 млн рублей. Такая выплата полагается не только врачам, но и среднему, а также младшему медперсоналу и водителям скорой помощи. В совокупности на эти цели было выделено 11,5 млрд рублей.

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