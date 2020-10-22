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03:46 (мск), источник: Lenta.Ru

В России проверили продукты на коронавирус

Специалисты Роспотребнадзора проверили продукты питания в России на наличие коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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Источник: Reuters

Там пояснили, что специалисты не обнаружили образцы COVID-19. «Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено», — сообщили ведомстве.

Образцы коронавируса были найдены лишь в 170 смывах из исследованных более 135 тысяч с поверхностей в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах. Положительные находки составили всего 0,13 процента от общего числа проб.

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В сентябре в китайском городе Чанчунь коронавирус обнаружили на упаковке замороженных морепродуктов, импортированной из России. Власти отследили всех, кто контактировал с упаковкой, и поместили их под медицинское наблюдение. Результаты на коронавирус у всех оказались отрицательные.

Позднее в сентябре таможенные органы Китая снова нашли на образцах импортируемых из России продуктов и их внешней упаковке коронавирус.

Китайские власти в связи с получением положительных тестов на вирус приостановили на четыре недели прием импортных деклараций двух судов с российским грузом. Отмечается, что корабли должны были доставить в Китай продукты рыбного промысла.

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