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09:43 (мск), источник: РИА Новости

В КНДР опасаются пыльной бури из Китая, которая может занести коронавирус

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Протокольный департамент МИД КНДР известил посольства и представительства международных организаций в Пхеньяне о приближении пыльной бури, которая, по словам северокорейской стороны, может с частицами пыли занести в Республику коронавирус, сообщило посольство РФ в Пхеньяне.

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Источник: РИА Новости

«Протокольный департамент МИД КНДР известил наше посольство и другие аккредитованные здесь дипломатические миссии, а также представительства международных организаций о том, что в связи с ожидаемым приближением со стороны Китая пыльной бури всем иностранцам, находящимся в КНДР, настоятельно рекомендуется с утра и до конца дня 22 октября с.г. исключить выход в город и оставаться дома, плотно закрыв окна», — говорится в сообщении посольства РФ в Facebook.

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«Как нам объяснили, данные меры обусловлены тем, что вместе с частицами “желтой пыли” на территорию республики может быть занесен коронавирус нового типа», — добавили в посольстве.

Российская дипмиссия отметила, что аналогичное предупреждение получило генеральное консульство в Чондине и специалисты СП «РасонКонТранс» в Расоне. Посольство добавило, что российская сторона будет выполнять рекомендации северокорейских властей.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своей речи на праздничном параде в честь 75-летия основания Трудовой партии Кореи поблагодарил свой народ за то, что в стране нет больных COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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