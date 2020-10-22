10:02 (мск), источник: Газета.Ру
Фармацевты объяснили, почему из аптек могут пропасть популярные препараты
В Ассоциации фармацевтических производителей РФ опасаются, что аптеки и медучреждения лишатся препаратов
Усугубляет ситуацию ажиотаж
Пациенты могут остаться без препаратов, если российские власти не решат проблемы, возникшие после внедрения обязательной маркировки лекарств. Об этом «Газете.Ru» сообщил гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
Глава организации направил письмо
«Мы считаем, что надо садиться за стол и решать, что делать: либо упрощать систему, либо разрешать товару двигаться, как он раньше двигался. Надо принимать решение, так как вскоре наши пациенты могут остаться без лекарств при их наличии», — подчеркнул руководитель ассоциации.
Фармацевты давно говорят о сбоях в работе системы «Честный знак». В ее рамках генерируется
Производитель или импортер обязаны заказать такой цифровой код в Государственной системе мониторинга товаров (ГИС МТ) и наклеить его на товар. Потом при продаже в аптеке покупатель может отсканировать маркировку и увидеть маршрут перемещения препарата, начиная с завода.
За работу системы маркировки и прослеживаемости товара отвечает оператор — в России это Центр развития перспективных технологий. Именно он генерирует
В связи с перебоями в работе движение лекарств по товаропроводящей цепи не происходит. То есть мы порой не можем переместить лекарства даже с конвейера на собственный склад, потому что оператор не дает ответа. Задержки измеряются сутками, а это должно происходить в течение секунд.
В итоге препараты копятся на складах и не поступают в аптеки, подчеркнул он. Но даже появление препарата с маркировкой в аптеке не означает, что его могут продать. «Нам звонят из регионов, говорят, что товар есть, но отпустить его не могут, потому что
Сегодня нагрузка на систему составляет лишь 30% от возможной, отметил Дмитриев, в то время как Центр развития перспективных технологий уверял, что проверил работу программы в условиях десятикратной нагрузки.
«Оператор докладывал, что система работает прекрасно, что ее отладили, испытали с десятикратной нагрузкой, во что я не верю. У нас под угрозой госконтракты — риск попадания в реестр недобросовестных поставщиков. Потому что мы вовремя лекарства не поставили, хотя они произведены, находятся у дистрибьюторов, а дистрибьюторы их доставить до конечной точки не могут
Эксперты фармацевтического рынка прогнозируют возникновения «коллапса» на рынке
Ситуация будет усугубляться, сейчас расходуются запасы немаркированного товара, которые присутствуют на складах производителей и дистрибьюторов. Но очень скоро этот товар закончится, и тогда, если система нормально не заработает, произойдет коллапс на рынке.
Сбои в отечественной программе были предсказуемым явлением, так как ее разрабатывали лишь около двух лет, в то время как за рубежом подобная система налаживалась десятилетиями, заявила эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина.
«Два года назад Росздравнадзор курировал эту тему. На совещаниях, которые у нас проходили, все производители в голос кричали: времени мало, мы не можем подготовиться. Вдобавок, правила игры постоянно менялись — то криптозащита в 88 символов должна была быть в
Фармацевты из разных регионов России подтвердили, что до сих пор не могут разобраться с обязательной с июля маркировкой. «Сейчас проходит маркировка лекарственных средств, а наши чиновники сверху сделать
В пензенской аптеке сказали, что и вовсе боятся распродать лекарства без маркировок, так как помеченные «Честным кодом» к ним еще не поступали. «Просто не дают маркированные лекарственные средства — у нас совсем печаль», — отметила фармацевт в разговоре с «Газетой.Ru».
Региональные чиновники уже начали поднимать этот вопрос на совещаниях. Так, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что выявленный дефицит лекарств в субъекте точно обусловлен новым механизмом маркировки препаратов:
С начала октября резко повысился спрос на антивирусные препараты. Многие лекарства есть в аптеках и на складах, но по новым правилам продавать их без маркировки нельзя. Рассчитываем, что в ближайшие дни нехватку препаратов закроем.
О нехватке препаратов не только в региональных аптеках, но и в больницах сообщил депутат Законодательного собрания Новосибирской области, кандидат медицинских наук Яков Новоселов.
«Возможно, зарубежные производители теперь стоят на границе, а отечественные пытаются лихорадочно перейти на эту систему. Зная о второй волне пандемии, правительство ввело такую систему», — сказал он порталу «Тайга. Инфо».
О схожих проблемах в Свердловской области сообщил Znak.com председатель совета директоров завода «Медсинтез» Александр Петров: «Я знаю, что есть зависший товар. Он застрял просто
В Центре развития перспективных технологий утверждают, что участники фармацевтического рынка жалуются
Ситуация может усугубиться
По словам директора по развитию компании RNC Pharma Николая Беспалова, средствами, на которые вырос спрос, стали иммуномодуляторы, противовирусные средства и «симптоматическая терапия»: назальные капли, препараты для снижения температуры и противокашлевые средства. Однако дистрибьюторы не успевают их поставлять.
«Именно на этапе продажи потребителям могут возникать перебои. Физически наступает момент, когда товар на складе кончается и производителю нужно
Кроме того, не умещаются в сроки и производители, которым
«Они не были готовы к такому всплеску активной покупки россиянами лекарственных средств. Рассчитывали, сколько нужно купить сырья, составляли бюджет. А в итоге получили пиковые всплески продаж. Поэтому начинаются судорожные закупки сырья», — пояснила специалист.
При этом
Если есть в перечне выпускаемой продукции препараты, не входящие в перечень жизненно важных, то ты можешь повысить их цену и будешь конкурентен. Если нет, то никто в убыток работать не будет.
Но без лекарств россияне не останутся — линейки всех препаратов в России очень широкие. «Лечащий врач должен подобрать адекватную терапию с учетом того, что назначаемый препарат отсутствует. Такая информация у медиков есть, надо только спросить», — подчеркнула провизор.
С тем, что такая схема жизнеспособна, не согласны фармацевты. «Сейчас закончился “Сумамед”, потому что все врачи его выписывают», — отметили в столичной аптеке.
Кроме того, некоторые пациенты не советуются с врачом. «Многих препаратов нет. Спрос связан с людьми, которые едят все подряд, веря, что это поможет от короны», — сказала фармацевт из Тверской области.
О дефиците лекарств на фоне роста случаев острых респираторных заболеваний 21 октября также сообщил руководитель Росздравнадзора по Республике Крым и Севастополю Василий Климов. Связывают отсутствие некоторых препаратов с подъемом заболеваемости и «ажиотажным спросом» также в пермском Росздравнадзоре.
Тем не менее в Минздраве РФ уверили россиян: в стране нет дефицита главных в период подъема сезонных заболеваний противовирусных препаратов. «Министерство здравоохранения, Росздравнадзор и оператор системы маркировки оперативно реагируют на обращения участников оборота и пациентов с тем, чтобы обеспечить стабильность лекарственного обеспечения», — сообщалось на сайте ведомства 17 октября.