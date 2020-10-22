10:19 (мск), источник: РИА Новости
Москва открывает резервные модули в больницах для пациентов с COVID-19
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Москва разворачивает дополнительные мощности для борьбы с коронавирусной инфекцией, госпитали на базе больниц № 67 им. Л. А. Ворохобова и № 52, Медицинского комплекса в Коммунарке, Института скорой помощи имени Склифосовского, Инфекционной больницы № 2 и других клиник уже начали принимать пациентов, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.