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10:19 (мск), источник: РИА Новости

Москва открывает резервные модули в больницах для пациентов с COVID-19

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Москва разворачивает дополнительные мощности для борьбы с коронавирусной инфекцией, госпитали на базе больниц № 67 им. Л. А. Ворохобова и № 52, Медицинского комплекса в Коммунарке, Института скорой помощи имени Склифосовского, Инфекционной больницы № 2 и других клиник уже начали принимать пациентов, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Источник: РИА "Новости"

«Временные госпитали-родеры на территориях крупнейших московских клиник построены весной и были зарезервированы на случай неблагоприятного развития эпидемиологической обстановки. В настоящее время часть из них уже начали принимать пациентов с COVID-19, в их числе госпитали на базе больниц № 67 имени Л. А. Ворохобова и № 52, Медицинского комплекса в Коммунарке, Института скорой помощи имени Склифосовского, Инфекционной больницы № 2 и других клиник», ­ рассказала вице-мэр.

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По ее словам, всего в Москве порядка пятидесяти временных госпиталей на территории 16 городских больниц.

Общая мощность объектов составляет около 3 тысяч коек.

«В столице сформирован достаточный резервный коечный фонд, включающий как временные госпитали на территории городских стационаров, так и коечные мощности в ледовом дворце “Крылатское”, конгрессно-выставочном центре “Сокольники”, АТЦ “Москва” и павильоне № 75 на ВДНХ. Они уже начали прием пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция», — отметила Ракова.

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