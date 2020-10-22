11:31 (мск), источник: Life.ru
Разрушен миф о связи мороженого с ангиной
Оказалось, оно может быть даже полезно при этой болезни.
Небольшие порции мороженого при ангине, даже на морозе, не только не навредят вам, но и, наоборот, помогут. Об этом заявила врач общей практики Ирина Добрецова. По её словам, эта сладость способна облегчить боль в горле, а значит, и поднять настроение.
— Любые холодные продукты, в том числе мороженое, помогают успокоить воспаление и обезболить поражённый участок. Хотя эффект будет временным, но ощутимым, — сказала Добрецова в интервью NEWS.ru.
Всё дело в том, что, вопреки заблуждению, заболевание дыхательных путей вызывает не мороз, а болезнетворные бактерии. Например, ангину вызывает стрептококк, который появляется в мороженом в том случае, если недобросовестные продавцы не раз и не два размораживают и замораживают его.