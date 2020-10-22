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11:33 (мск), источник: РИА Новости

Названы провоцирующие приступы мигрени продукты

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Красное вино, шоколад, выдержанные сыры, пищевые добавки, копчености и ряд других продуктов, особенно содержащих вещества, являющиеся предшественниками гормона радости серотонина, могут спровоцировать приступы мигрени, предупредил главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья Ринат Богданов.

Источник: РИА Новости
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«Часто этот спектр индивидуален, люди, страдающие мигренью, чаще всего знают, какие продукты могут спровоцировать приступ и избегают их употребления. Ну, например — это шоколад, копчености, пищевые добавки — нитриты, нитраты, глутамат натрия, выдержанные сыры, голубой пармезан, моцарелла. Также алкоголь — красное вино, пиво», — сказал РИА Новости Богданов.

По его словам, к пище, провоцирующей приступы мигрени, в первую очередь следует отнести продукты, содержащие вещества, влияющие на серотониновую систему мозга.

«Кроме этого, не следует забывать, что питание должно быть дробным — примерно 5−6 раз в день. Голод тоже может спровоцировать мигрень», — отметил специалист.

Отвечая на вопрос, существуют ли продукты, помогающие избегать приступов мигрени, невролог сказал: «Мне такие продукты не известны, лучше избегать провокаторов приступов».

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