Названы провоцирующие приступы мигрени продукты

«Часто этот спектр индивидуален, люди, страдающие мигренью, чаще всего знают, какие продукты могут спровоцировать приступ и избегают их употребления. Ну, например — это шоколад, копчености, пищевые добавки — нитриты, нитраты, глутамат натрия, выдержанные сыры, голубой пармезан, моцарелла. Также алкоголь — красное вино, пиво», — сказал РИА Новости Богданов.
По его словам, к пище, провоцирующей приступы мигрени, в первую очередь следует отнести продукты, содержащие вещества, влияющие на серотониновую систему мозга.
«Кроме этого, не следует забывать, что питание должно быть дробным — примерно 5−6 раз в день. Голод тоже может спровоцировать мигрень», — отметил специалист.
Отвечая на вопрос, существуют ли продукты, помогающие избегать приступов мигрени, невролог сказал: «Мне такие продукты не известны, лучше избегать провокаторов приступов».